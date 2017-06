Deutsche B-Elf spielt remis in Dänemark

Trapp im Tor, Draxler als Kapitän

Löw setzte in seiner rundum neu formierten und mit drei Debütanten versehenen Startelf zumindest auf die Erfahrung, die in seinem ungewöhnlichen Confed-Cup-Aufgebot vorhanden ist. Torwart Kevin Trapp sammelte mit Paris Saint-Germain schon Erfahrung in der Champions League. Lars Stindl und Sandro Wagner sind die ältesten der sechs Neulinge im Kader für den WM -Testlauf.

Verantwortung übernehmen sollte besonders Draxler, dem Löw die Kapitäns-Binde anvertraute. "Das ist natürlich eine große Ehre für mich, aber ich weiß das richtig einzuschätzen, schließlich fehlt ja der ein oder andere" , sagte Draxler nach der Partie. Den Confed-Cup, bei dem er ebenfalls der Kapitän sein wird, wie Löw nach dem Schlusspfiff versicherte, sieht er aber dennoch als Chance: "Ich will mich als Führungsspieler beweisen."

Stürmische Anfangsphase in Kopenhagen

Der PSG -Profi nahm seine Rolle von Beginn an motiviert an, verteilte gleich die Bälle und versuchte immer wieder, das Spiel zu verlagern.

Die erste Chance hatte indes der Gladbacher Däne Jannick Vestergaard, der mit seinem Kopfball (15.) aber am glänzend reagierenden Trapp scheiterte. Wenig später gab es ein Geschenk für die Gastgeber zu deren 25. Jubiläum des EM -Sieges von 1992.

Matthias Ginter brachte Antonio Rüdiger mit einem Rückpass in Bedrängnis, dessen Rettungsversuch misslang und Tottenham-Profi Eriksen schoss flach und wuchtig zur Führung ein.

DFB-Elf kommt nach Rückstand besser in die Partie

Die DFB -Auswahl zeigte nach nur einer Trainingseinheit die erwartbaren Symptome: Abstimmung und Automatismen fehlten, Laufwege gingen oft ins Nichts. Aber: Angetrieben von Draxler und dem gut aufgelegten Schalker Leon Goretzka versuchte man, die offenkundige technische Überlegenheit zu nutzen.

Spätestens nach einer halben Stunde agierte die Löw-Elf dominant, wenn auch nicht effektiv. Goretzka (32.) zwang Dänen-Torwart Frederik Rønnow zu einer guten Parade. Auch Draxler (35.) versuchte es aus der Distanz. Wagner arbeitete viel im Sturmzentrum und kam bei einem Kopfball (40.) nach Flanke von Kimmich zu seiner besten Chance.

Deutsche Defensive mit Stabilitätsproblemen

Die deutsche Defensive hatte allerdings deutliche Stabilitätsprobleme und bekam in Drucksituationen sogar die Grenzen aufgezeigt. Rüdiger wirkte als zentraler Mann der Dreierkette nicht sicher und räumte den Leipziger Yussuf Poulsen kurz vor dem Strafraum ab.

Kurz darauf hielt Trapp (53.) das Experimentier-Team im Spiel, als Poulsen von Jonas Hector angeschossen wurde. Offensiv waren die Verteidiger aber gefährlich. Niklas Süle (59.) und Ginter (59.) prüften den überragenden Rønnow mit Kopfbällen in einer nun offenen Partie.

Löw bringt insgesamt sechs Debütanten

Löw brachte noch Amin Younes, Kerem Demirbay und Marvin Plattenhardt als weitere Debütanten und Leverkusens Julian Brandt als zusätzliche Offensivkraft. Der ebenfalls eingewechselte Emre Can (68.) versuchte es mit dem nächsten Fernschuss.

Die Dänen wechselten auch kräftig durch und reduzierten in der Schlussphase ihre Offensivbemühungen. Löw hatte da schon auf eine Viererkette umgestellt und die Defensive damit stabilisiert. Kurz vor Schluss traf Kimmich sehenswert per Rückzieher zum verdienten Ausgleich.

Der zweite und letzte Test vor dem Abflug zum Confederations Cup nach Russland steht am Samstag gegen San Marino an, wenn in Nürnberg die nächsten drei Punkte auf dem Weg zur WM 2018 fix eingeplant sind.