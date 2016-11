Wenn der europäische Zwergstaat am Freitag (11.11.16) im Stadio Olimpico in Serravalle in der WM-Qualifikation erneut auf Weltmeister Deutschland trifft, ist der 40-Jährige immer noch dabei. Die Wünsche des Rekordtorschützen und Rekordnationalspielers seines Landes sind vor dem Duell mit dem übermächtigen Gegner bescheiden. Man wolle sich so teuer wie möglich verkaufen, so Selva, und: "Nicht so viele Gegentore bekommen."

Womit Selva nicht öffentlich hausieren geht: Liebend gerne würde er sein neuntes Tor im Nationaltrikot gegen die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes erzielen. Doch das scheint eher unwahrscheinlich, auch wenn Manuel Neuer nicht dabei ist. In der Weltrangliste liegt San Marino auf Platz 201 - hinter den Turks- und Caicos-Inseln, knapp vor der Mongolei. In 138 Länderspielen (vier Unentschieden) gelang lediglich der Sieg vor mehr als zwölf Jahren gegen Liechtenstein. Torschütze damals? Natürlich Selva.

Deutschland-Erfahrung: Liechtensteins Andy Selva (l.) 2006 im Duell mit Arne Friedrich

Der Stürmer ist auch einer der wenigen Spieler seines Landes, die ihr Geld zwischenzeitlich mal als Profi verdient haben. Ansonsten stehen im Team von Trainer Pierangelo Manzaroli Olivenöl-Verkäufer, Buchhalter und Studenten. Sie spielen entweder bei den Klubs ihrer Heimat oder in den unterklassigen italienischen Ligen.

Berardi beim FC Turin

Der erst 19-jährige Filippo Berardi steht beim italienischen Erstligisten FC Turin unter Vertrag, wartet aber noch auf seinen ersten Profieinsatz. Immerhin stehen in dieser Saison bereits drei Treffer in fünf Spielen der "Primavera B" zu Buche - der U-19-Liga. Berardi wird bei "transfermarkt.de" mit einem Marktwert von 50.000 Euro geführt. Bei Thomas Müller sind es 75 Millionen Euro.

Ex-Nationalspieler Manzaroli hat die Nationalmannschaft des 30.000-Einwohner-Landes vor zwei Jahren übernommen. Seitdem ist ein leichter Aufwärtstrend zu spüren. "Wir wollen unsere Spiele immer ausgeglichener gestalten, größeren Respekt bekommen und als Team Charakter zeigen" , beschreibt der Coach die bescheidenen Ziele.

In den bisherigen Spielen auf dem Weg zur WM 2018 in Russland schlug sich der Außenseiter tapfer. Gegen Aserbaidschan gab es eine knappe 0:1-Heimniederlage, in Nordirland hieß es am Ende 0:4. Höhepunkt der bisherigen Qualifikation war die 1:4-Niederlage im Oktober in Norwegen.

Historisches Tor von Stefanelli

Der Treffer von Mattia Stefanelli zum zwischenzeitlichen Ausgleich war San Marinos erstes Auswärtstor in der WM-Qualifikation seit 15 Jahren. Nach seiner historischen Tat wurde Stefanelli unter einer Jubeltraube begraben. Spieler, Trainer und Offizielle feierten das Tor wie den Gewinn der Weltmeisterschaft.

"Das hat unglaublich viel Gefühle ausgelöst. Es war für mich und die ganze Nation etwas ganz Besonderes" , sagt Stefanelli, der wie Selva natürlich von einer Neuauflage dieses Gefühlsausbruchs gegen Deutschland träumt. Im san-marinesischen Fernsehen RTV hieß es: "Dieser Treffer sollte jedem zeigen, was es für Amateure aus einem kleinen Land heißt, auf der höchsten internationalen Ebene zu spielen." Gegen die Mannschaft von Joachim Löw dürfen sie sich wieder auf dieser Ebene präsentieren.

sid/red | Stand: 10.11.2016, 18:27