Allen Erfolgserlebnissen im Nationaldress zum Trotz schaffte Lukas Podolski in München auch unter seinem alten Mentor Klinsmann den erhofften Durchbruch nicht und stand in der Vorrunde der Spielzeit 2008/09 lediglich viermal in der Startformation der Bayern. München und Podolski - das passte einfach nie. Und so verständigten sich die Bayern, ihr unzufriedener Stürmer und der 1. FC Köln im Januar 2009 schließlich auf die bei seinem Ex-Klub lang ersehnte Rückkehr des "verlorenen Sohnes" zur Saison 2009/10. Doch auch in Köln wollte es im Klubtrikot nicht rund laufen. Die Mannschaft war schwach, Podolski war mit seiner Star-Rolle überfordert. Rund lief's eigentlich nur in der Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, bei der das deutsche Team erneut erst an Spanien scheiterte und am Ende Dritter wurde, gelangen ihm zwei Tore, davon eines beim spektakulären 4:1-Achtelfinalsieg gegen England.