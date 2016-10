In Frankreich feierte ganz Nordirland das EM-Debüt der Green and White Army, wie die Elf von Trainer Michael O'Neill genannt wird. Tausende Nordiren pilgerten gen Süden, um ihr Team lautstark zu unterstützen. Und sie wurden nicht enttäuscht, denn die Mannschaft um Kapitän Steven Davis wusste taktisch und vor allem kämpferisch zu überzeugen, fußballerische Schwächen ließen sich so ausmerzen. Bis ins Achtelfinale führte der Weg der Briten, für die es nun darum geht, diese Leistung zu bestätigen.

Der Trainer

Als O'Neill Ende Dezember 2011 die Nationalelf der Nordiren übernahm, hatte diese noch die Rolle eines Fußballzwergs inne. Eine Endrundenteilnahme erschien utopisch. Seitdem hat es der 47-Jährige geschafft, aus einem Haufen meist namenloser Spieler, die ihr Geld überwiegend in Schottland oder im englischen Unterhaus verdienen, ein unangenehm zu bespielendes Team zu formen. Typisch britische Tugenden inklusive.

Das Team

Was die individuelle Klasse angeht, kann Nordirland mit den Gruppengegnern Deutschland, Tschechien und auch Norwegen nicht mithalten. Stars finden sich im Kader nicht, dafür überzeugen die Nordiren als gut organisiertes Kollektiv. Kyle Lafferty (Norwich City) und Steven Davis (FC Southampton) sind sicher die bekanntesten Namen, bei der EM machte auch Stuart Dallas (Leeds United) als Aktivposten auf dem linken Flügel auf sich aufmerksam. Das Prunkstück aber ist die von Johnny Evans und Gareth McAuley (beide West Bromwich Albion) organisierte Defensive, die nur schwer zu knacken ist.

Das Personal

Ein großer Umbruch fand nach der EM nicht statt. Publikumsliebling Will Grigg, dem nicht nur die nordirischen Fans bei der EM einen eigenen Song widmeten, fehlt allerrdings im Aufgebot für die Qualifikationsspiele gegen San Marino und Deutschland. Im Kader steht dagegen Liam Boyce, an den sich eingefleischte Fans von Werder Bremen noch dunkel erinnern könnten: Zwischen 2010 und Oktober 2011 stand der Mittelstürmer an der Weser unter Vertrag, lief aber ausschließlich für die Reservemannschaft auf und hinterließ keine bleibenden Spuren.

Der Start in die WM-Qualifikation

Zum Auftakt erkämpfte sich Nordirland in Prag ein torloses Remis gegen Tschechien. Was dieser Punkt im Hinblick auf die Weltmeisterschaft wert ist, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen. Der 4:0-Erfolg über San Marino lässt sich auch nicht als wirklicher Gradmesser heranziehen: Die Auswahl des Zwergstaates präsentierte sich schlicht und ergreifend zu harmlos, um den Nordiren gefährlich werden zu können.

Die Bilanz gegen Deutschland

Die Partie am Dienstag ist das sechzehnte Aufeinandertreffen beider Länder. Neun Spiele entschied die DFB-Auswahl für sich, darunter auch die Vorrundenpartie bei der EM Ende Juni. Die Statistik ergänzen vier Unentschieden und zwei Niederlagen - beide aus der Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 1984.

Stand: 10.10.2016, 08:40