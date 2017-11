So lief die WM-Qualifikation:

In Gruppe A mit den Schweden und der Niederlande hatten die Franzosen es auf dem Papier etwas schwerer als die Deutschen. Dass die Mannschaft von Didier Deschamps allerdings bis zum letzten Spieltag zittern musste, war dann doch eine Überraschung, die auch den starken Schweden zu verdanken war. Die Skandinavier besiegten die Franzosen unter anderem mit 2:1. Gegen Luxemburg und Weißrussland gab es jeweils einmal ein torloses Remis für "Les Bleus" - eine Blamage. Gleichzeitig zeigte der Vize-Europameister aber auch Glanzleistungen wie beim 4:0 über die Niederländer.

Auch wenn Frankreich die beste Mannschaft der Gruppe hatte und letztlich auch war, lieferte diese nicht die konstant dominante Vorstellung, die man von ihr erwarten durfte. "Nur" 18 Tore gelangen der Offensive um Kylian Mbappé (18 Jahre) von Paris Saint-Germain und Antoine Griezmann (26) von Atletico Madrid - der zweitschwächste Wert unter den Gruppensiegern der Europa-Qualifikation. Das Talent der Truppe ist jedoch unbestritten.

Video starten, abbrechen mit Escape Löw - "Möchte bisschen Fehlerkultur zulassen" | Sportschau | 13.11.2017 | 00:27 Min. | Verfügbar bis 13.11.2018 | Das Erste

Die DFB -Elf blieb in der Qualifikation nur wenig schuldig: Mit der perfekten Ausbeute von 30 Punkten holte man ganze elf Zähler mehr als der Gruppenzweite Nordirland, dazu gelangen 43 eigene Tore - so viele wie keinem anderen Qualifikanten aus Europa außer Belgien, das ebenfalls 43 mal traf.

Personal:

Bei Deutschland fehlen aus dem nominierten Aufgebot Amin Younes, der wegen einer Verletzung abgesagt hat, sowie Jérôme Boateng (muskuläre Probleme). Toni Kroos, der beim torlosen Remis gegen England am Freitag noch geschont wurde, wird wieder zum Einsatz kommen und trotz der von Bundestrainer Joachim Löw zu erwartenden "Experimente" wohl in der Startelf stehen. Genauso übrigens Kevin Trapp. Der Keeper von Paris Saint-Germain wird in Abwesenheit von Manuel Neuer das Tor hüten, obwohl er im Verein nur noch Ersatz ist. Gegen England hatte Barcelonas Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten gestanden. Sami Khedira dürfte ebenfalls wieder ins Team rücken.

Deschamps kann bei der Neuauflage des EM-Halbfinals 2016 nicht seine komplette Bestbesetzung aufbieten. Während Paul Pogba (Manchester United) und der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé (FC Barcelona) ohnehin verletzt im Aufgebot fehlen, muss auch Olivier Giroud passen. Der Angreifer vom FC Arsenal war mit vier Treffern bei acht Einsätzen der erfolgreichste Schütze der "Equipe Tricolore" in der Qualifikation. Sein Klub-Kollege Alexandre Lacazette wird ihn wohl vertreten. Real Madrids Karim Benzema wurde erneut nicht nominiert. Insgesamt stehen zwei Bundesliga-Legionäre im Kader: Kingsley Coman und Corentin Tolisso vom FC Bayern München. Genausoviele DFB-Akteure spielen übrigens in Frankreich: Trapp und Julian Draxler stehen bei PSG unter Vertrag. Man kennt sich.

Video starten, abbrechen mit Escape DFB-Elf mit Trapp und Taktgeber Kroos gegen Frankreich | Morgenmagazin | 14.11.2017 | 01:31 Min. | Verfügbar bis 14.11.2018 | Das Erste

Stimmen:

Joachim Löw: "Aufmerksam sein, konzentriert sein, ein hohes Tempo und eine hohe Emotionalität ins Spiel zu bringen, das wird wichtig sein. Ergebnisse sind nicht das Wichtigste. Ich möchte ein bisschen Fehlerkultur zulassen. Fehler passieren, damit man daraus lernen kann. Beide werden testen. Frankreich wird auch nicht alle Karten auf den Tisch legen. Wir wollen selbst offensiver spielen und uns besser in Szene setzen. Aber Frankreich besitzt gerade in der Offensive in der Breite eine unglaubliche Qualität. Darauf müssen wir uns einstellen."

Toni Kroos: "Es bringt nur etwas, wenn wir es so angehen, als würde es um die Wurst gehen, so als ob es ein Pflichtspiel wäre."

Didier Deschamps: "Sie sind superstark, eine der besten Mannschaften der Welt. Da wurde gute Aufbauarbeit geleistet, die jetzt Früchte trägt. Joachim Löw hat die jungen Spieler gut integriert. Sie haben schon viel Erfahrung und Titel gesammelt. Da haben wir natürlich noch Defizite mit unserer jungen Mannschaft. Aber wir werden auch unsere Erfahrungen sammeln." In Bezug auf die Favoritenrolle in Russland: "Es schmeichelt uns, dass man uns als Favorit einstuft. Aber viele Menschen, die Ahnung haben, sehen es so. Und ich glaube auch, dass wir bei der WM zu den Besten gehören werden."

Bilanz:

Die Bilanz der Deutschen gegen Frankreich ist eher durchwachsen. Zehn Siege, fünf Unentschieden und 13 Niederlagen bei einem negativen Torverhältnis - das ist die zweitschlechteste Bilanz gegen alle europäischen Gegner, gegen die man mehr als einmal gespielt hat. Die jüngsten beiden Aufeinandertreffen gewannen die Franzosen jeweils mit 2:0 - das EM-Halbfinale 2016 und das Testspiel in Paris im November 2015, das von den Terroranschlägen überschattet worden war. Unsicher fühlen sich die beiden Trainer hinsichtlich der Sicherheitslage nach eigenen Angaben vor der Partie fast auf den Tag genau zwei Jahre danach übrigens nicht, auch wenn man die Geschehnisse "nie vergessen" werde, wie Deschamps betonte.

Sonstiges:

Beim Publikum kommt die Testphase des seit 20 Spielen ungeschlagenen Weltmeisters nicht ganz so gut an. Trotz des hochkarätigen Gegners wurden erst rund 30.000 Karten verkauft - eine enttäuschende Zahl. Wenn Deschamps von seiner "jungen Mannschaft" spricht, hat er zwar im Hinblick auf den gesamten Kader und die "Titel-Erfahrung" nicht ganz Unrecht. Doch betrachtet man die Startaufstellung der Franzosen beim 2:0-Erfolg über Wales am Freitag und vergleicht sie mit der laut Deschamps "erfahreneren" Elf der Deutschen gegen England, stellt man fest: Mit 27,3 Jahren war die Aufstellung der Franzosen im Schnitt über zwei Jahre älter als die des Weltmeisters. Diesmal werden die Anfangsformationen allerdings voraussichtlich in etwa das gleiche Alter haben.

Die möglichen Aufstellungen:

Deutschland: Trapp (Paris Saint-Germain/27 Jahre/1 Länderspiel) - Kimmich (Bayern München/22/25), Hummels (Bayern München/28/61, Ginter (Borussia Mönchengladbach/23/17), Halstenberg (RB Leipzig/26/1) - Khedira (Juventus Turin/30/71), Kroos (Real Madrid (27/79) - Götze (Borussia Dortmund/25/62), Özil (FC Arsenal/29/87), Sané (Manchester City (21/9) - Wagner (1899 Hoffenheim/30/6)

Frankreich: Mandanda (Olympique Marseille/32/25) - Jallet (OGC Nizza/34/15), Varane (Real Madrid/24/39), Umtiti (FC Barcelona/24/13), Digne (FC Barcelona/24/19) - Rabiot (Paris Saint-Germain/22/4), Tolisso (Bayern München/23/4), Matuidi (Juventus Turin/30/61) - Griezman (Atlético Madrid/26/48), Lacazette (FC Arsenal/26/15), Mbappé (Paris Saint-Germain/18/9)

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei).

rt/dpa/sid | Stand: 14.11.2017, 11:16