WM-Qualifikation

Jerome Boateng, Mario Gomez und Ilkay Gündogan kehren nach ihren Verletzungen in den 22-köpfigen Kader zurück, mit dem Löw die wegweisenden WM-Qualifikationsspiele gegen Tschechien und Nordirland bestreiten will. Am 8. Oktober spielt die deutsche Mannschaft in Hamburg gegen Tschechien und drei Tage darauf in Hannover gegen Nordirland (beide 20.45 Uhr).

"Wir wollen anknüpfen an die Leistung, die wir in Oslo gezeigt haben. Besonders freue ich mich, dass Ilkay Gündogan, Jerome Boateng und Mario Gomez wieder dabei sind", sagte Löw.

Hoffnungen von Castro und Stindl erfüllen sich nicht

Gonzalo Castro

Der Dortmunder Gonzalo Castro muss damit trotz zuletzt starker Leistungen in Bundesliga und Champions League auf seinen ersten Länderspieleinsatz seit 2007 warten, auch die Hoffnungen des Gladbachers Lars Stindl auf ein Debüt im Nationaltrikot erfüllten sich (noch) nicht.

Verzichten muss Löw auf die Verletzten André Schürrle, Marco Reus, Karim Bellarabi und Antonio Rüdiger. Emre Can, der aufgrund einer Kapselverletzung im Fuß vier Wochen pausiert hatte, hat der Bundestrainer nicht berücksichtigt. Jonathan Tah, Niklas Süle und Leroy Sane zählen unterdessen zum Aufgebot der U21, dafür kehrt der Hoffenheimer Sebastian Rudy, der den Sprung in den EM-Kader knapp verpasst hatte, in den Kreis der Nationalmannschaft zurück.

Das Aufgebot im Überblick:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona).

Abwehr: Jerome Boateng (Bayern München), Jonas Hector (1. FC Köln), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Shkodran Mustafi (FC Arsenal), Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim).

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (VfL Wolfsburg), Mario Gomez (VfL Wolfsburg), Mario Götze (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Max Meyer (Schalke 04), Thomas Müller (Bayern München), Mesut Özil (FC Arsenal), Kevin Volland (Bayer Leverkusen), Julian Weigl (Borussia Dortmund).

sid | Stand: 30.09.2016, 13:33