Löw verzichtet bei beiden Spielen auf Spielmacher Mesut Özil vom FC Arsenal. Die Weltmeister Toni Kroos (Real Madrid) und Sami Khedira (Juventus Turin) werden derweil zu Teilzeitarbeitern und kommen voraussichtlich nur im Qualifikationsspiel gegen San Marino in Serravalle am 11. November zum Einsatz.

Keine Chance für Castro und Stindl

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall des Wolfsburgers Julian Draxler (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) nominierte Löw 25 Spieler. Der Dortmunder Gonzalo Castro und der Gladbacher Lars Stindl sind erneut nicht dabei. Dafür rücken Jonathan Tah (Leverkusen) und Leon Goretzka (Schalke) von der U21-Auswahl wieder in den A-Kader.

Gomez nach Verletzung wieder dabei

Zudem kehrt Torjäger Mario Gomez zurück. Der Stürmer des VfL Wolfsburg hatte die WM-Qualifikationsspiele im Oktober gegen Tschechien und Nordirland verletzungsbedingt verpasst. Andre Schürrle (Dortmund) und Antonio Rüdiger (AS Rom) sollen sich nach längerer Verletzungspause die notwendige Fitness in ihren Vereinen holen.

In San Marino peilt die deutsche Nationalmannschaft den vierten Sieg im vierten Qualispiel auf dem Weg zur Endrunde 2018 in Russland an. Mit dem Duell der viermaligen Weltmeister endet am 15. November (20.45 Uhr/ARD) in Mailand gegen Italien das Länderspieljahr für den EM-Halbfinalisten.

Das Aufgebot im Überblick:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona).

Abwehr: Jerome Boateng (Bayern München), Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg), Jonas Hector (1. FC Köln), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Shkodran Mustafi (FC Arsenal), Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (Werder Bremen), Mario Gomez (VfL Wolfsburg), Leon Goretzka (Schalke 04), Mario Götze (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Max Meyer (Schalke 04), Thomas Müller (Bayern München), Kevin Volland (Bayer Leverkusen), Julian Weigl (Borussia Dortmund).

sid | Stand: 04.11.2016, 13:29