Auch Leroy Sane sagt für Confed Cup ab

"Ich wäre gern in Russland dabei gewesen. Nun habe ich mich in Rücksprache mit den Ärzten entschieden, die Sommerpause für diesen Eingriff zu nutzen, um danach beschwerdefrei in die neue Saison zu starten" , teilte Sane via dfb.de mit.

Löw hat bis 7. Juni Zeit, einen Ersatz für den früheren Schalker zu benennen. Dann muss er seinen endgültigen, 23-köpfigen Kader beim Weltverband FIFA melden.

Löw fehlen viele Spieler

Beim WM-Vorbereitungsturnier ein Jahr vor der Endrunde fehlen Löw unter anderem der verletzte Kapitän Manuel Neuer sowie die Weltmeister Jerome Boateng, Mats Hummels, Benedikt Höwedes, Sami Khedira, Mesut Özil, Toni Kroos, Thomas Müller oder Mario Götze, die alle geschont werden oder verletzt sind. Marco Reus sagte Löw ab, auf Mario Gomez verzichtete er.

Auch Ilkay Gündogan, Julian Weigl oder Kevin Volland sind verletzt. Der Weltmeister trifft beim Confed Cup in Gruppe B in Sotschi und Kasan auf Australien, (19. Juni), Chile um Bayern-Profi Arturo Vidal (22. Juni) und Kamerun (25. Juni). Löw hatte bei der Nominierung seines Kaders in der vergangenen Woche mit der Berufung von sieben Neulingen überrascht.

Stand: 23.05.2017, 11:17