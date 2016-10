Weltmeister von 2014

Der deutsche Rekordtorschütze (71 Treffer), dessen Vertrag beim italienischen Erstligisten Lazio Rom im Sommer ausgelaufen war, werde "ein individuelles Ausbildungs- und Traineeprogramm absolvieren mit dem klaren Ziel, die Trainerlaufbahn einzuschlagen" , teilte der DFB am Dienstag (01.11.2016) mit.

Klose soll parallel zu den jeweiligen Inhalten, die für den Erwerb der Trainerlizenzen vorgesehen sind und absolviert werden sollen, ab sofort auch als fester Bestandteil die Nationalmannschaft und ausgewählte Maßnahmen im U-Bereich begleiten. Zum ersten Mal wird Klose im Rahmen der Länderspiele am 11. November (20.45 Uhr) in San Marino und 15. November (20.45 Uhr) in Italien dabei sein.

Löw: "Kann ihn mir sehr gut als Trainer vorstellen"