Joachim Löw gibt am Mittwoch (17.05.17) gegen 13 Uhr in der Frankfurter DFB-Zentrale sein 23-köpfiges Aufgebot für den Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) bekannt. "Über allem steht die WM 2018", sagte Löw. Der Confed Cup sei lediglich ein "Perspektivturnier". Deshalb will der Bundestrainer zahlreichen gestandenen Nationalspielern eine Pause gönnen. Wie schwierig die Entscheidung ist, zeigt etwa die Personalie Marco Reus: Löw und Teammanager Oliver Bierhoff würden den länger verletzten Dortmunder gerne mit nach Russland nehmen. Reus indes klagte, er sei in den vergangenen Sommern "immer mit Reha beschäftigt" gewesen und würde sich lieber eine Auszeit nehmen. Ein letztes Gespräch mit Löw sollte Klarheit bringen.

Ein weiteres Problem: Zeitgleich findet die U21-EM in Polen (16. bis 30. Juni) statt. Gleich 15 Spieler, die bereits bei Löw debütiert haben, wären noch für den Nachwuchs spielberechtigt. U21-Trainer Stefan Kuntz sagt: "Über uns schwebt Jogi." Dieser musste genau überlegen, welches Turnier welchen Spieler mit Blick auf die Titelverteidigung bei der WM 2018 besser voranbringt. Der Confed Cup könne für junge Spieler wichtig werden, "weil sie nicht so häufig diese internationalen Spiele haben", sagte Löw. DFB-Präsident Reinhard Grindel betonte allerdings auch, dass die U21-EM das "wichtigere Turnier" sei.

Ein Überblick über die Kandidaten und ihre Chancen:

Verletzt sind:

Manuel Neuer (Bayern München), Mario Götze, Julian Weigl (beide Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kevin Volland (Bayer Leverkusen), Benedikt Höwedes (Schalke 04)

Geschont werden:

Erhält eine Pause: Toni Kroos

Jerome Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller (alle Bayern München), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (FC Arsenal)

Wohl dabei sind:

Tor: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Kevin Trapp (Paris St. Germain)

Abwehr: Jonas Hector (1. FC Köln), Joshua Kimmich (Bayern München), Shkodran Mustafi (FC Arsenal), Antonio Rüdiger (AS Rom), Sebastian Rudy, Niklas Süle (beide 1899 Hoffenheim)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Andre Schürrle (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Max Meyer (beide Schalke 04), Emre Can (FC Liverpool), Julian Draxler (Paris St. Germain), Leroy Sane (Manchester City), Mario Gomez (VfL Wolfsburg), Timo Werner (RB Leipzig), Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen)

Weitere Kandidaten sind:

Oft verletzt: Marco Reus

Tor: Timo Horn (1. FC Köln) Abwehr: Benjamin Henrichs, Jonathan Tah (beide Bayer Leverkusen), Willi Orban, Marcel Halstenberg (beide RB Leipzig) Mittelfeld/Angriff: Marco Reus (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Werder Bremen), Patrick Herrmann (Borussia Mönchengladbach), Max Kruse (Werder Bremen), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Amin Younes (Ajax Amsterdam)

Geringe Chancen haben:

Erik Durm, Matthias Ginter, Marcel Schmelzer, Gonzalo Castro (alle Borussia Dortmund), Sandro Wagner (1899 Hoffenheim), Yannick Gerhardt, Maximilian Arnold (beide VfL Wolfsburg)

A-Nationalspieler, die noch für die U21 spielberechtigt sind:

Arnold, Brandt, Can, Gerhardt, Ginter, Gnabry, Goretzka, Henrichs, Kimmich, Meyer, Sane, Süle, Tah, Weigl, Werner

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 16.5., 22.50 Uhr

Stand: 16.05.2017, 15:47