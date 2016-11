Der FC Bayern München teilte am Samstag (05.11.16) mit, Boateng laboriere an Kniebeschwerden sowie an Problemen an den Adduktoren. Der Abwehrspieler war beim 1:1 (1:1) der Münchner gegen 1899 Hoffenheim in der 82. Minute ausgewechselt worden.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Freitag ein WM-Qualifikationsspiel in San Marino, am darauffolgenden Dienstag in Mailand dann gegen Italien.

sid | Stand: 05.11.2016, 18:26