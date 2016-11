Der Start in das Jahr der Fußball-Nationalmannschaft und die Vorbereitung auf die EM in Frankreich beginnt holprig. Die Mannschaft von Joachim Löw unterliegt im Testspiel England nach einer etwas glücklichen 2:0-Führung in letzter Sekunde noch mit 2:3. "England hat verdient gewonnen" , sagt Löw. "Wir waren nicht in der Lage, nach der Führung Ruhe reinzubringen und den Gegner vor Probleme zu stellen. Das war eine gute Lehrstunde für die Mannschaft." Einen traurigen Aspekt hat die Begegnung zudem: Die Begegnung findet in Gedenken an die Opfer der Terroranschläge in Brüssel statt, beide Teams spielen mit Trauerflor.