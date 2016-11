Vermutlich dürfte der Name nur ausgesuchten Italien-Experten ein wirklicher Begriff sein. Seit Sommer, nach dem unglücklichen Ausscheiden im EM -Viertelfinale gegen Deutschland, ist Giampiero Ventura Trainer der italienischen Nationalmannschaft. Außerhalb Italiens ist der 68 Jahre alte, gebürtige Genuese bisher allerdings kaum auffällig geworden. Dabei ist Ventura bereits seit seinem 28. Lebensjahr Fußballtrainer, nachdem ihm eine schwere Rückenverletzung mit 25 Jahren die eigene Karriere als Fußballer abrupt beendete.

Ventura hat die schwere Aufgabe als Commissario Tecnico, wie das Amt des Nationaltrainers in Italien blumig genannt wird, den Wandel einzuleiten. Nachdem einige namhafte Landsleute wie Roberto Mancini, Carlo Ancelotti oder auch Marcello Lippi die Nachfolge des zum FC Chelsea abgewanderten Antonio Conte abgesagt hatten, galt Ventura eher als Notlösung. Dabei hat der eine nicht zu unterschätzende Aufgabe zu lösen.

Der "ewige" Buffon spielt immer noch

Ventura soll nicht weniger als die Erinnerung an die Generation der Weltmeister von 2006, von denen noch immer der derzeit an der Schulter verletzte Andrea Barzagli (35) sowie der "ewige Torhüter" Gigi Buffon (38) der Squadra Azzurra angehören, möglichst schnell vergessen machen - und das Team in die Moderne überführen. Den traditionellen Zynismus und die Kaltschnäuzigkeit italienischer Mannschaften soll der Trainer mit einem moderneren Offensivspiel paaren. Ventura sieht sich derweil selbst als Offensivliebhaber.

Er wolle zunächst mit den etablierten Spielern starten und anschließend junge Spieler aufbauen, hatte Ventura bei seiner Vorstellung im vergangenen Sommer als Devise ausgegeben. "Ich soll die Jugend fördern. Nun, ich denke, dass das das Einzige ist, was ich in meiner Karriere immer mit Erfolg betrieben habe. Ich möchte, dass meine Mannschaft aufregend ist" , sagt der bislang titellose Ventura erst kürzlich. Das Problem ist, dass die Italiener derzeit nicht gerade über eine große Auswahl besonderer Talente verfügen.

Der Umbruch ist eingeleitet

Der Umbruch ist dennoch eingeleitet, Ventura scheint Wort zu halten. War die Squadra Azzurra in Frankreich noch mit einem Altersdurchschnitt von rund 31 Jahren unterwegs, hat der Trainer diesen bereits um rund fünf Jahre reduziert. An Kapitän Buffon im Tor ist aber noch immer kein Vorbeikommen, obwohl die Italiener gerade auf dieser Position mit dem erst 17 Jahre alten Stammtorhüter des AC Mailand, Gianluigi Donnarumma, über eine außergewöhnliche Alternative verfügen.

Die Erben des Mittelfeldregisseurs Andrea Pirlo sind für italienische Verhältnisse tatsächlich junges Gemüse. Der neue Spielmacher Marco Verratti (Paris St. Germain), derzeit offenbar intensiv als künftiger Neuzugang beim FC Bayern im Gespräch, ist erst 24 Jahre Jahre alt. So viel Verantwortung für so einen jungen fußballerischen Feingeist ist Ventura aber dann wohl doch zu viel. Als Absicherung hat er mit Daniele de Rossi noch einen 33 Jahre alten, überaus schlachterprobten Zweikämpfer in der Zentrale neben Verratti postiert.

Gravierende Änderungen auch in der Abwehr

Italiens Marco Verratti

Und in der Offensive greift Ventura gerne auf zwei Spieler zurück, mit denen er einst beim FC Turin, wo er zuletzt fünf Jahre lang als Trainer beschäftigt war, zusammenarbeitete: Ciro Immobilie (26) und Andrea Belotti (22) sollen die Offensivaktionen der Italiener in Tore verwandeln. Das ausgerechnet Immobilie als gesetzter Angreifer bei der Squadra Azzurra gilt, der bei Borussia Dortmund nie die Erwartungen erfüllen konnte und nach nur einem Jahr das Ruhrgebiet wieder verließ, lässt tiefere Rückschlüsse über die Auswahlmöglichkeiten des Trainers zu.

Und auch in der Abwehr, schon immer das Prunkstück der Italiener, haben gravierende Veränderungen unter Ventura stattgefunden. Zuletzt in der WM-Qualifikation beim 4:0 gegen Leichtgewicht Liechtenstein setzte Ventura mit Davide Zappacosta (24), Alessio Romagnoli (21) und Mattia De Sciglio (24) gleich drei Jungspunde ein. Dies will der Coach auch gegen die deutsche Mannschaft am Dienstag (15.11.2016) fortsetzen.

Neben Barzagli stehen derzeit auch die erfahrenen Giorgio Chiellini und Claudio Marchisio nicht zur Verfügung. "Angesichts der zahlreichen Verletzten besteht für viele Talente eine große Chance, das zu zeigen, was sie können" , sagte Ventura am Tag vor der Begegnung. "Die Deutschen sind uns natürlich weit überlegen", warnt der Trainer. Mit Blick auf die personellen Veränderungen könnter Ventura damit sogar Recht haben.

Stand: 15.11.2016, 08:30