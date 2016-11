Auf dem kurzen Flug von Rom nach Mailand schaltet Joachim Löw wieder in den Bundestrainer-Modus um. Dann steht wieder der Fußball im Mittelpunkt, der in den vergangenen Tagen in den Hintergrund rückte. Seit Samstag legte die deutsche Nationalmannschaft einen Zwischenstopp in Rom ein inklusive Teamabend, Sightseeing und Privataudienz bei Papst Franziskus.

Zwei Siege in diesem Jahr

"Es ist in dieser Phase gut, dass wir nicht direkt nach Mailand ins Hotel gehen, sondern den Abstecher nach Rom machen. Das ist gut für den Teamgeist" , sagte Löw. Diese Phase ist die Zeit zwischen dem letzten Pflichtspiel des Jahres am vergangenen Freitag in der WM -Qualifikation gegen San Marino und dem letzten Länderspiel des Jahres am Dienstag (15.11.16) gegen Italien.

Die Partie ist ein Prestige-Duell. "Es ist ein Klassiker, und Italien hat eine sehr gute Mannschaft. Es ist aber wieder eine Möglichkeit, uns als Mannschaft zu festigen" , sagt Mario Götze. Zum dritten Mal trifft das DFB-Team in diesem Jahr auf Italien. Im März in München gelang ein souveräner 4:1-Erfolg. Im EM -Viertelfinale setzte sich Deutschland mit 6:5 im Elfmeterschießen durch. "Das EM-Viertelfinale ist vielleicht noch im Hinterkopf und deshalb auch ein Stück mehr Brisanz drin" , glaubt Götze.

Jugendplan wird fortgesetzt

Noch nie wurde Italien von Deutschland in 34 Spielen seit 1923 dreimal in Serie bezwungen, geschweige denn in einem Kalenderjahr. "Wenn ein Sieg möglich ist, dann wollen wir den auch anstreben" , sagt Löw. Einen Spannungsabfall nach der Touristentour in Rom fürchtet er nicht. Im Gegenteil: "Wir werden das Testspiel sicher ernst nehmen" , betonte der 56-Jährige.

Die entspannte Situation in der WM -Qualifikation als souveräner Spitzenreiter der Gruppe C erlaubt ihm, seinen Plan für die WM -Titelverteidigung durchzuziehen. "In jedem Fall wird die Mannschaft verändert werden. In allererster Linie geht es mir darum, noch einmal den einen oder anderen Spieler zu sehen, in einem Spiel, in dem man richtig gefordert wird. Diese Erkenntnisse sind mir wichtig."

Gerhard darf sich auf Debüt freuen

Gleich acht der 20 Akteure, die nach dem 8:0 in San Marino gegen Italien spielen, sind 22 Jahre oder jünger. Namen wie Benjamin Henrichs, der mit 19 Jahren gegen San Marino erstmals im Löw-Team auflief, oder Yannick Gerhardt kannten noch vor wenigen Monaten nicht so viele Fans. Der 22-jährige Defensivmann vom VfL Wolfsburg darf sich schon darauf freuen, in Mailand als 86. Neuling der Ära Joachim Löw auflaufen zu können.

Voraussichtlich bekommt auch Serge Gnabry die Chance, sich erneut in den Vordergrund zu spielen. Drei Treffer bei der Premiere - das war zuletzt Dieter Müller vor 40 Jahren gelungen. "Das hätte ich nicht geträumt" , sagte der 21-Jährige , wollte sich jedoch nicht lange aufhalten: "Ich hoffe jetzt auf ein zweites gutes Spiel. Ich bin bereit."

Italien testet Varianten

Italiens Nationaltrainer Giampiero Ventura wäre dem Spiel dagegen gerne aus dem Weg gegangen. "Italien gegen Deutschland ist immer eine schöne Visitenkarte für den Fußball. Aber angesichts des Wachstums, den wir noch vor uns haben, wäre es vielleicht besser gewesen, das zu vermeiden" , sagte der 68 Jahre alte Ventura.

Gegen Liechtenstein gelang am Samstag in Vaduz zwar ein standesgemäßes 4:0. Doch vor dem Freundschaftsspiel gegen Deutschland kommt dennoch keine richtige Vorfreude auf. "Ventura testet neue Varianten, doch es fehlt an Konzentration und an Tempo" , urteilte die Gazzetta dello Sport. Der italienische Coach hofft nun, dass sein Team den nötigen Rhythmus für das Deutschland-Spiel in San Siro gefunden hat: "Wir haben die Früchte unserer Arbeit nicht geerntet, vielleicht gelingt das am Dienstag, dann können wir richtig stolz sein."

