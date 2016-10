WM-Qualifikation

Mats Hummels konnte es beim Betrachten des Fernsehers sichtlich genießen, wie seine Kollegen nach dem souveränen 3:0 gegen Tschechien im WM-Qualifikationsspiel von ihm schwärmten. Verteidiger-Kollege Benedikt Höwedes etwa hatte "Zuckerbälle" von Hummels und seinem Innenverteidigerkollegen Jerome Boateng gesehen. "Es war schon ein Battle, wer den schönsten Pass spielt" , lobte Kapitän Manuel Neuer.

Und auch Bundestrainer Joachim Löw stellte das Duo besonders heraus. "Die Innenverteidiger haben es überragend gemacht, auch in der Spielauslösung, und waren in der Defensive ohne Fehl und Tadel ", sagte der Bundestrainer.

Spanischer Fußball galt lange als Vorbild

Allerdings ist es gerade einmal ein paar Jahre her, dass Mats Hummels und seine Spielweise noch gar nicht so richtig in das Konzept des Bundestrainers passten. Damals waren die Spanier und ihr Vorzeigetrainer Pep Guardiola das (spielerische) Maß aller Dinge.

Und am überaus erfolgreichen Kurzpassspiel der Iberer, bei dem besonders der lange Ball absolut verpönt war, orientierte sich nahezu die gesamte große Fußballwelt - und vor allem auch Joachim Löw.

Schwelender Konflikt

Hummels' großes Problem war, dass er diese gegen Tschechien so gelobten Diagonalbälle auch schon dauerhaft unter seinem Vereinstrainer Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund zeigte - und damit beträchtlich dazu beitrug, dass der BVB zwei Meistertitel (2011 und 2012) feiern konnte. Im Nationalteam kam Hummels mit seiner Spielweise, die hin und wieder auch unnötige Fehler beinhaltet, nur sehr unregelmäßig zum Zug.

Es war ein länger andauernder, unter der Oberfläche schwelender Konflikt, der im Mai 2013 öffentlich zutage trat. Hummels, gefrustet von seinem dauerhaften Reservistendasein, kritisierte, dass er sich sein Standing im Nationalteam "härter erarbeiten müsse als andere" . Der mittlerweile aus dem Nationalteam zurückgetretene Per Mertesacker und auch Boateng waren ihm häufig vorgezogen worden.

Löw macht sich die Stärken zu Nutzen

Ein klärendes Gespräch zwischen Löw und Hummels war die Folge, was der Bundestrainer folgendermaßen zusammenfasste. "Ich sehe ihn auf hohem Niveau, auch wenn er im Detail bei mir manches verändern muss. Er gehört zu den besten Innenverteidigern überhaupt, auch wenn mal ein anderer dort spielt" , sagte Löw. Doch einschneidende Veränderungen waren danach im Spiel des 26-Jährigen nicht zu erkennen. Vielmehr hat sich Grundlegendes beim Nationalteam verändert.

So wie die spanische Nationalmannschaft ihre Dominanz mittlerweile eingebüßt hat, so hat auch Löw seine Haltung in der Zwischenzeit verändert, ist pragmatischer und auch flexibler geworden. Löw macht sich vor allem die außergewöhnlichen Fähigkeiten Hummels' dauerhaft zu Nutzen.

Gegen die Tschechen hatte Löw die diagonalen Bälle auf die offensiven Außenbahnstürmer eigens in den Trainingseinheiten einstudieren lassen, weil er aufgrund seiner Beobachtungen geahnt hatte, dass dieses Stilmittel gegen diesen offensiv ausgerichteten Gegner erfolgsversprechend sein würde.

Nordirland bietet weniger Räume

Gegen Nordirland dürften die deutschen Spieler allerdings kaum so große Räume vorfinden. Die Briten dürften vor allem darum bemüht sein, mit sämtlichen Spielern das eigene Tor zu verteidigen und damit wenig Platz in der eigenen Spielfeldhälfte bereitzustellen.

Hummels wird sich in dieser Begegnung deshalb wieder hauptsächlich auf seine Defensivaufgaben konzentrieren - und sich damit in dieser Partie begnügen. Er wird nicht um jeden Preis auf seine Diagonalbälle ausprobieren, wie er es früher einmal versucht hatte. Denn auch beim mittlerweile unumstrittenen deutschen Innenverteidiger hat in dieser Frage ein Lernprozess eingesetzt.

Stand: 10.10.2016, 08:30