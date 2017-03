"Wir sind so selbstbewusst zu sagen, dass wir mit unserer großen Erfahrung, der bestehenden Stadioninfrastruktur in Deutschland und den bereits vorhandenen Rahmenbedingungen ein kostengünstiges, erstklassiges Turnier ausrichten können. Daneben ist für Spieler, Fans und Presse garantiert, dass in unserem Land die freiheitlichen Grundrechte gelten ", sagte DFB -Präsident Reinhard Grindel nach der Abgabe der deutschen Bewerbungserklärung.

DFB muss bis April 2018 alle Unterlagen einreichen

Offiziell verkünden wird die Europäischen Fußball-Union die beiden EM -Bewerber erst am 10. März. Deutschland und die Türkei haben dann bis zum 27. April 2018 Zeit, um ihre vollständigen Unterlagen einzureichen. Wer den Zuschlag für die Euro 2024 erhält, wird die UEFA im September 2018 verkünden.

Stand: 01.03.2017, 12:05