Vor den WM-Qualifikationsspielen

Wieder Hamburg. Dieses Mal geht es aber um Punkte, um wichtige Punkte für die Weltmeisterschaft in Russland. Dort will die deutsche Mannschaft in zwei Jahren ihren Titel verteidigen.

Als sie 2014, gut drei Wochen vor dem Abflug nach Brasilien, in Hamburg gegen Polen testete, ging es lediglich darum, das angesetzte Spiel gegen Polen irgendwie über die Bühne zu bekommen. Gleich acht Debütanten standen in der Startelf, später kamen bei dem gruseligen 0:0 noch einige hinzu. Für Oliver Sorg, Christian Günter, Sebastian Jung, André Hahn und auch Maximilian Arnold ist bis heute der einzige Einsatz in der A-Mannschaft gewesen. Andere, wie Shkodran Mustafi und Christoph Kramer, sind dann sogar mit nach Brasilien geflogen und Weltmeister geworden.

Für die EM gestrichen

Sebastian Rudy, das war schon vor dem Debüt gegen Polen klar, würde zu Hause bleiben. An jenem Abend im Mai war kaum vorherzusehen, dass Rudy nach der WM in jedem Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw auftauchte. Das schaffte kein Manuel Neuer, kein Mesut Özil, kein Thomas Müller, kein Mats Hummels.

Die Serie riss dann gut zwei Jahre später. Beim Test gegen die Slowakei in Augsburg, der vor allem wegen des gewaltigen Gewitters in Erinnerung blieb, stand Rudy noch 90 Minuten auf dem Platz. Zwei Tage später wurde er aus dem Aufgebot für die EM in Frankreich gestrichen. Als Löw seinen endgültigen Kader bekannt gab, fiel der Name von Sebastian Rudy. Als Löw dann sein erstes Aufgebot für die Spiele nach der Europameisterschaft bekannt gab, fehlte der Name von Rudy. Niemand fragte, warum.

"Nie aus unserem Blickfeld verloren"

Jetzt ist er wieder aufgetaucht. Bei den beiden Qualifikationsspielen am Samstag (08. 1016) in Hamburg gegen Tschechien und drei Tage später in Hannover gegen Nordirland ist Rudy dabei. "Wir haben ihn nie aus unserem Blickfeld verloren" , sagte Löw über den 26 Jahre alten Hoffenheimer, der inzwischen elf Länderspiele in seiner Statistik stehen hat. "Ich bin von Sebastians Fähigkeiten voll überzeugt. Es war immer klar, dass er zu einer echten Alternative werden kann. Wenn er bei uns war, hat er sich prima in die Mannschaft integriert und im Training einen guten Eindruck hinterlassen."

Joachim Löw ruft, Sebastian Rudy ist wieder da.

Diese Sätze stammen von Joachim Löw. Er sagte sie im September 2014, als er Rudy für die ersten Länderspiele nach der WM nachnominierte, weil einige Stammkräfte ausgefallen waren. Rechter Verteidiger einer Viererkette, rechtes Glied einer Dreierkette, rechtes Mittelfeld bei einer Dreierkette und auch im zentralen defensiven Mittelfeld - das sind die Positionen, die Rudy schon besetzte in der Nationalmannschaft. Er war dabei nie richtig gut und nie richtig schlecht. Er war solide, meistens verlässlich. Es ist verständlich, dass er immer wieder nominiert wird. Es wäre aber auch verständlich, wenn der Bundestrainer mal (wieder) andere Spieler testen würde: vielleicht Julian Korb, vielleicht Gonzalo Castro, vielleicht Mitchell Weiser, vielleicht Mahmoud Dahoud.

Löw hat aber wieder Sebastian Rudy berufen. Wo soll er spielen, wenn er denn spielt? Hinten rechts hat sich Joshua Kimmich etabliert, im zentralen Mittelfeld - auf Rudy Lieblingsposition - ist die Konkurrenz enorm stark, Ilkay Gündogan ist jetzt auch wieder dabei. Sebastian Rudy hat seinen Platz im Kreis der besten 22 Spieler Deutschlands wieder. Es geht in Hamburg von vorne los. Wie lange wird die Serie der Nominierungen dieses Mal halten?

sid | Stand: 05.10.2016, 08:00