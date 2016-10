WM-Qualifikationsspiele

Eine "neurogene Verhärtung in der Gesäßmuskulatur" verhindert einen Einsatz des 31-Jährigen vom VfL Wolfsburg gegen Tschechien am Samstag (08.10.16) in Hamburg gegen Tschechien und am Dienstag (11.10.16) in Hannover gegen Nordirland. Die Absage von Gomez, der zuletzt im EM -Viertelfinale gegen Italien für Deutschland gespielt hat, teilte der Deutsche Fußball-Bund ( DFB ) am Dienstag mit.

Die Wolfsburger verkündeten, Gomez könne einige Tage nicht trainieren. Für den Bundesligisten hat der Torschützenkönig der türkischen Liga aus der Vorsaison seit seiner Verpflichtung im Sommer noch keinen Treffer erzielt.

Nur 21 Spieler beim Treffpunkt in Hamburg

Joachim Löw wird zunächst auf eine Nachnominierung verzichten. Der Bundestrainer erwartet am Mittwoch in Hamburg somit nur 21 Spieler, darunter die Rückkehrer Jerome Boateng (Bayern München) und Ilkay Gündogan (Manchester City).

Das Aufgebot im Überblick:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona).

Abwehr: Jerome Boateng (Bayern München), Jonas Hector (1. FC Köln), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Shkodran Mustafi (FC Arsenal), Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim).

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (VfL Wolfsburg), Mario Götze (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Max Meyer (Schalke 04), Thomas Müller (Bayern München), Mesut Özil (FC Arsenal), Kevin Volland (Bayer Leverkusen), Julian Weigl (Borussia Dortmund).

sid | Stand: 04.10.2016, 16:30