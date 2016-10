Video starten, abbrechen mit Escape Gündogan: "Froh, weiter Fußball spielen zu dürfen" | Mittagsmagazin | 06.10.2016 | 01:33 Min. | Verfügbar bis 06.10.2017 | Das Erste

Vor den WM-Qualifikationsspielen

Ilkay Gündogan zeigt sich glücklich

Fußball-Weltmeister Deutschland kann im WM-Qualifikationsspiel am Samstag (08.10.16) in Hamburg gegen Tschechien auf Rückkehrer Ilkay Gündogan zählen. Der Mittelfeldspieler von Manchester City nahm nach überstandener Erkältung wieder am Training des DFB-Teams teil.