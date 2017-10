WM-Qualifikation - Löw muss im Sturm tricksen

Die DFB-Offensive:

Nicht nur im Angriff gibt es ein paar Rätsel, die Löw zu lösen hat. Neben Gomez, Werner und Götze fehlen mit Mesut Özil, Marco Reus und André Schürrle weitere Kandidaten für die Spitze. Dafür ist mit dem Hoffenheimer Sandro Wagner ein klassischer Neuner dabei, der möglicherweise zu diesem abwehrstarken Gegner am besten passt. Alternativ kann auch der Gladbacher Lars Stindl vorne reingehen oder sich auch mit Wagner ergänzen. Auch denkbar ist ein ständiger Positionswechsel, bei dem Leroy Sané und/oder Thomas Müller in die vorderste Linie stoßen können.

Torwart und Abwehr:

Das DFB wechselte zuletzt des öfteren zwischen Vierer- und Dreierkette. Löw hat in Belfast wieder Jérôme Boateng an Bord, die Weltmeister-Innenverteidigung von Rio 2014 ist damit wieder vereint. Aus der etatmäßigen Viererkette fehlt allerdings der verletzte Kölner Jonas Hector. Im Tor ist Manuel Neuer wegen seines Fußbruchs nicht dabei, zuletzt hatte sich Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona als erste Ersatzlösung gegenüber Leverkusens Bernd Leno einen Vorteil verschafft.

Die Ausgangslage:

Damit Deutschland die Qualifikation zur Weltmeisterschaft noch verpasst, muss schon extrem Überraschendes passieren - denn nach acht Spielen hat das DFB-Team mit der Maximalausbeute von 24 Punkten und einer Tordifferenz von plus 33 (!) Platz eins gepachtet: Ein Zähler gegen die Nordiren würde zur sicheren Teilnahme in Russland reichen. Bei einer Niederlage müsste anschließend auch noch die Partie gegen Aserbaidschan am Sonntag (08.10.2017) in die Binsen gehen und zeitgleich müsste Nordirland maximal punkten. Aber selbst dann hätte das Löw-Team noch die Chance über die Play-offs.

Video starten, abbrechen mit Escape Nationalmannschaft - großer Respekt vor Nordirland | Sportschau | 04.10.2017 | 01:31 Min. | Verfügbar bis 04.10.2018 | Das Erste

Die Stimmen:

"Es ist definitiv so etwas wie ein Finale ", sagte Löw vor dem Duell gegen den Tabellenzweiten in der Gruppe C. "Die Nordiren haben sieben Mal zu null gespielt, das spricht Bände, es wird ein Spiel mit viel Brisanz." Mats Hummels stellt klar: "Ich erwarte eine knackige Aufgabe, die wir unbedingt erfolgreich lösen wollen. Für uns geht es um die endgültige Qualifikation für die WM. Die wollen wir hier klarmachen, nicht erst Sonntag."

Video starten, abbrechen mit Escape Jogi Löw - Internationale Niederlagen der deutschen Vereine sind "alamierend" | Tagesschau | 04.10.2017 | Verfügbar bis 04.10.2018 | Das Erste

Der Rückkehrer:

Leroy Sané hatte keinen guten Sommer. Erst das Aus für den Confed Cup wegen einer Nasen-OP, dann Hohn und Spott der Kollegen wegen seines großflächigen Rücken-Tattoos, das ihn selbst in Jubelpose zeigt. Schließlich bemängelte Teammanager Pep Guardiola auch noch deutlich die schwache Vorbereitung des Nationalspielers. Inzwischen hat der Ex-Schalker seine Kritiker mit starken Leistungen bei Manchester City verstummen lassen und sich am Sonntag (01.10.2017) auch noch den Speed-Rekord der Liga gesichert: 35,48 Stundenkilometer beim 1:0 gegen Chelsea. Löw lobt: "Leroy hat schon etwas Außergewöhnliches im Spiel und diese Schnelligkeit, die man international braucht."

Die Statistik:

16 Mal hat es das Duell gegen Nordirland bislang gegeben. Die Bilanz spricht für den DFB: zehn Siege, vier Remis und zwei Niederlagen. Allerdings können die Nordiren auf eine kleine Ära zurückblicken, in der sie quasi unschlagbar gegen die Deutschen waren: Zwischen dem 17. November 1982 und dem 20. August 1997 gab es fünfmal in Serie keinen DFB-Erfolg: Dreimal hieß es 1:1, zweimal gewannen die Nordiren sogar mit 1:0.

Die möglichen Aufstellungen:

Nordirland: McGovern (Norwich City/33/24) - McLaughlin (Millwall/26/22), McAuley (West Bromwich Albion/37/72), Evans (West Bromwich Albion/29/63), Brunt (West Bromwich Albion/32/61) - Norwood (FC Fulham/26/43), Davis (FC Southampton/32/96), Dallas (Leeds/26/22), Magennis (Charlton/27/31) - Lafferty (Heart of Midlothian/30/58), Washington (Queens Park Rangers/25/19)

England: ter Stegen (FC Barcelona/25/16) - Boateng (FC Bayern München/29/67), Hummels (Bayern München/28/59), Rüdiger (FC Chelsea/24/19) - Kimmich (Bayern München/22/22), Rudy (Bayern München/27/21), Kroos (Real Madrid/27/78), Brandt (Bayer Leverkusen/21/11) - Müller (Bayern München/27/87), Stindl (Borussia Mönchengladbach/29/7) - Wagner (1899 Hoffenheim/29/3)

Stand: 04.10.2017, 22:45