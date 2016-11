Historisches Tor

Der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich bei der 1:4-Niederlage in Norwegen im Oktober 2016 wurde in San Marino wie der Gewinn der Fußball- WM gefeiert. Es war das erste Auswärtstor in einem WM-Qualifikationsspiel nach 15 Jahren! Kommentar von Torschütze Mattia Stefanelli: "Es ist ein unglaublicher Spaß. Das hat unglaublich viele Gefühle ausgelöst. Das ist sowohl für mich als auch die ganze Nation etwas ganz Besonderes." Die Nation zählt gerade einmal rund 33.000 Einwohner.

Kurioser Rekord

Kein Witz: Bis zum 10. Oktober 2016 hielt San Marino den Rekord des schnellsten Tores in der Geschichte der WM-Qualifikation. Das hatte Davide Gualtieri 1993 nach acht Sekunden bei der 1:7-Niederlage gegen England erzielt. Abgelöst wurde er vom Belgier Christian Benteke, der gegen Gibraltar schon nach sieben Sekunden traf.

Aldo Simoncini

Erfolglos, aber gut drauf

Obwohl sich San Marino, aktuell 201. der FIFA -Weltrangliste, noch nie für ein großes Turnier qualifizieren konnte und fast regelmäßig dicke Klatschen kassiert, ist Fußball der Lieblingssport der rund 33.000 Einwohner. Laut FIFA gibt es aber nur etwa 50 davon, mit denen man überhaupt eine Nationalmannschaft zusammenstellen kann. Kein Wunder, dass die stets auf verlorenem Posten steht. Das ficht die Spieler aber nicht an. "Niemand verliert gern. Auch wir nicht. Aber wir kennen unsere Grenzen" , sagt Torhüter Also Simoncini.

Lukas Podolski

Prügel von Deutschland

Zweimal traf San Marino in der Qualifikation zur EM 2008 auf Deutschland. Auswärts verlor La Serenissima 0:6, daheim sogar 0:13. Der junge Lukas Podolski eröffnete damals den Torreigen in einer Partie, an deren Ende die bis heute höchste Niederlage San Marinos stand und der höchste Auswärtssieg einer DFB-Auswahl.

Langer Anlauf

Bereits 1931 wurde der san-marinesische Fußballverband ( FSGC ) gegründet, der erst 1988 Mitglied der FIFA und UEFA wurde. Zwei Jahre später bestritt die Auswahl dann ihr erstes A-Länderspiel gegen die Schweiz im Stadion von Serravalle. Die Premieren-Partie am 14. November 1990 ging 0:4 verloren.

Erster Punktgewinn

Das erste Erfolgserlebnis durften die san-marinesischen Anhänger am 10. März 1993 bejubeln. Bei der Qualifikation zur WM 1994 schafften die Underdogs ein 0:0 gegen die Türkei.

Auswärts-Coup in Lettland

Acht Jahre sollte es nach dem 0:0 gegen die Türkei dauern, bis den Fußballzwergen der nächste Coup gelang – und der auch noch auswärts! Es war das 1:1 in Lettland am 25. April 2001 in der Qualifikation zur WM im Jahr darauf.

Pierangelo Manzaroli

Ein Sieg wie kein zweiter

Das Jahr 2004 ist ein ganz besonderes in den Annalen der Länderspielgeschichte San Marinos: Im Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein wurde ein 1:0-Sieg eingefahren. Auf den zweiten Sieg in seiner Verbandsgeschichte wartet die Republik bis heute.

Ende einer fürchterlichen Serie

Unter Trainer Pierangelo Manzaroli schaffte San Marino im November 2014 ein 0:0 gegen Estland. Das Remis war der erste Punktgewinn in einer EM -Qualifikation und beendete die Horrorserie von 61 Niederlagen in Folge.

Massimo Bonini (r.)

Populärer Spieler

Einen auch international bekannte Spieler hat San Marino hervorgebracht: Massimo Bonini (r.). Er spielte von 1981 bis 1988 bei Juventus Turin, gewann mit dem Klub drei Meisterschaften und den Europapokal der Landesmeister. Im Landesmeister-Pokalfinale 1983 zogen er und seine Mannschaft gegen den Hamburger SV mit Felix Magath (M., oben) allerdings den Kürzeren. Zwei Jahre später holten sich Bonini & Co. den Pott.

red | Stand: 08.11.2016, 13:51