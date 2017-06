Die Fußballnationalmannschaft Dänemarks hat seit 2002, dem WM-Achtelfinal-Aus gegen England, nicht mehr allzu oft auf sich aufmerksam machen können. 2006 für die WM in Deutschland konnte man sich nicht qualifizieren, bei der WM 2010 in Südafrika war nach der Gruppenphase Schluss, und 2014 in Brasilien war man ebenfalls gar nicht erst dabei.

Bei den Europameisterschaften lief es für den Titelträger von 1992 ebenfalls nicht viel besser: 2008 nicht dabei, 2012 nach der Vorrunde raus, und 2016 in Frankreich lief das Turnier ebenfalls ohne Dänemark. Es gilt für die Dänen also, einiges gutzumachen. Zuerst einmal lautet das Ziel: Qualifikation für die WM 2018 in Russland. Das Testspiel gegen Deutschland am Dienstag (06.06.17) soll wichtige Erkenntnisse in Sachen Personal liefern.

Das Personal

Dänemark muss gegen Weltmeister Deutschland auf Torhüter Kasper Schmeichel verzichten. Der Schlussmann vom entthronten englischen Meister Leicester City fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Für den Sohn von Ex-Europameister Peter Schmeichel rückt David Jensen vom FC Utrecht ins Team, spielen wird wohl Frederik Rönnow von Bröndby IF.

In Andreas Christensen und Jannik Vestergaard (beide Borussia Mönchengladbach) sowie Mittelfeldspieler Thomas Delaney von Werder Bremen, Angreifer Yussuf Poulsen (RB Leipzig) und erstmals auch Verteidiger Frederik Sörensen vom 1. FC Köln stehen fünf Bundesliga-Legionäre im dänischen Team.

Die Stars

Simon Kjaer

Der 28-jährige Innenverteidiger ist Kapitän und Führungsperson. Kjaer machte zwischen 2008 und 2010 in Palermo auf sich aufmerksam, wurde daraufhin vom VfL Wolfsburg verpflichtet, wo er sich in drei Jahren aber nie wirklich durchsetzen konnte. Stark wurde er erst wieder nach seinem Wechsel zum OSC Lille. Für mehr als sieben Millionen Euro ging er 2015 schließlich zu Fenerbahce Itsnabul und gilt seither als Verteidiger mit internationaler Klasse.



Christian Eriksen

Der Techniker von Tottenham Hotspur ist Taktgeber im Mittelfeld. Eriksen wechselte bereits als Jugendspieler zu Ajax Amsterdam, wo er sich zwischen 2010 und 2013 in den Vordergrund spielte. 2013 ging Eriksen zu Tottenham, wo der Edeltechniker seither unverzichtbarer Teil der Mittelfeldreihe ist.



William Kvist

Kvist wurde 2010 und 2011 dänischer Fußballer des Jahres und galt als das mit Abstand größte Mittelfeld-Talent in Dänemarks Fußball. Das sprach sich auch bis nach Stutgart herum, Kvist unterschrieb bei den Schwaben 2011 einen Vertrag. Er konnte sich in der Bundesliga aber nicht nachhaltig durchsetzen und wechselte 2014 auf Leihbasis zum FC Fulham, wanderte im selben Jahr aber schon weiter zu Wigan Athletic. Seit 2015 spielt er wieder bei seinem Heimatklub FC Kopenhagen, mit dem er kürzlich wieder Meister wurde.

Der Trainer

Age Hareide

Seit dem 1. März 2016 ist der Norweger Age Hareide dänischer Nationaltrainer. Der 63-Jährige folgte auf Morten Olsen, der das Amt nach der gescheiterten Qualifikation für die EM 2016 niedergelegt hatte. Hareide feierte als Vereinstrainer mit Malmö FF große Erfolge. Den schwedischen Verein führte Hareide einmal zur Meisterschaft sowie zweimal zur Teilnahme an den Gruppenspielen in der Champions League. Auch die norwegische Nationalmannschaft sowie den Kopenhagener Verein Brøndby IF hat Hareide bereits trainiert.

Die WM-Qualifikation

Vier Tage nach dem Test-Länderspiel treffen die Dänen in der WM-Qualifikation auf Kasachstan. Momentan liegen die Dänen in ihrer Quali-Gruppe mit sieben Punkten auf Rang drei hinter Polen (12 Punkte) und Montenegro, das ebenfalls sieben Zähler aufweist.

sid/dpa/red | Stand: 06.06.2017, 08:00