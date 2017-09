UEFA EURO 2024

EM 2024 : Deutsche Bewerbung ohne Gladbach, Hannover, Bremen und Nürnberg

Deutschland will die EM 2024 ausrichten. Die Spielorte wären dann: Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Köln, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen und Frankfurt. Nicht in der Bewerbung sind die Stadien in Mönchengladbach, Hannover, Bremen und Nürnberg