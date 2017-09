Joshua Kimmich (Abwehr): So giftig in den Zweikämpfen wie eh und je. Unterdrückte gegen die Tschechen auch nicht seinen Offensivdrang, hatte aber in erster Linie Abwehrarbeit zu verrichten, die er sorgfältig erfüllte. Aber Kimmich versuchte auch immer wieder, Pässe in die Schnittstellen der gegnerischen Abwehr zu spielen, die einer Defensive besonders zusetzen können. Auch wenn er gegen die Tschechen keinen Treffer vorbereite, so ist Kimmich immer eine Option, Torgefahr zu entwickeln.