Joshua Kimmich (Abwehr): Machte von Beginn an einen frischen, engagierten Eindruck. Der rechte Verteidiger schaltete sich auch immer wieder in den Angriff ein und zählte zu den deutschen Spielern, die die meisten Ballkontakte hatten. Kimmich lieferte Argumente dafür, dass er auf dieser Position auch in Zukunft eine feste Größe sein könnte, auch wenn er manchmal noch unübersehbare Defizite in der defensiven Zweikampfführung offenbarte. Seinen Treffer zum 1:1 hatte er sich aufgrund seines großen Engagements verdient, bezeichnend, dass er sich bei seinem Fallrückzieher einen Wadenkrampf zuzog.