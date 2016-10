Julian Draxler (Offensives Mittelfeld)

Auf der halblinken offensiven Position immer wieder um Tempo bemüht - im Abschluss aber ein bisschen unglücklich. Kombinierte zumindest im ersten Abschnitt nicht so flüssig mit den Kollegen wie fast alle anderen untereinander. In der zweiten Halbzeit wurde das besser. In seiner besten Aktion in der 59. Minute, als er Özil wunderbar freispielte, bekam er dann einen fiesen Tritt in die rechte Hacke.