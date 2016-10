Sami Khedira (Defensives Mittelfeld)

Khedira, zweiter Sechser, wirkte gegen Nordirland ein wenig wie der Pitbull von Toni Kroos: Häufiger in Zweikämpfe verwickelt, auf dem Feld vor dem Real-Edeltechniker postiert, in seinen Situationen mit dem Ball manchmal etwas ungelenk wirkend. Dafür aber Torschütze! In der 17. Minute stand Khedira genau richtig am kurzen Pfosten, um das 2:0 in Mittelstürmerposition zu erzielen.