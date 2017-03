Joshua Kimmich (Abwehr)

Bei den Bayern derzeit Bankdrücker, spielte Kimmich wie in jedem Länderspiel seit der EURO in Frankreich auf der rechten Abwehrseite. Die fehlende Spielpraxis war ihm anzumerken, es fehlte die in der Vergangenheit beeindruckende Selbstverständlichkeit in seinem Spiel. Stellungsfehler und eine bei ihm ungewohnte Passivität in Zweikämpfen waren die Folge.