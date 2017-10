Joshua Kimmich (Abwehr): Der Münchener blieb als einziger Abwehrspieler in der Start-Dreierkette unverletzt. War zudem auch noch einer der eifrigsten Akteure in der vor allem in der ersten Halbzeit lethargischen deutschen Mannschaft. Servierte die Ecke vor dem 3:1. Das alles dürfte auch dem Bundestrainer nicht verborgen geblieben sein. Zweifel an Kimmich hat Joachim Löw aber ohnehin nicht.