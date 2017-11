Die Trikots sind wie beim Titelgewinn vor 27 Jahren in Italien mit einem gezackten Brustring versehen - allerdings nicht in den Nationalfarben, sondern in drei Grautönen gehalten und grafisch gespiegelt. "Ich kenne natürlich die Trikots von 1990, erkenne auch die Parallelen - und sehe deshalb Vielversprechendes für die WM" , sagt Weltmeister Mats Hummels. Sein derzeit verletzter Münchner Teamkollege Thomas Müller ist mit dem Design auch zufrieden: "Der Fußball ist moderner und hipper geworden - dementsprechend ist das Trikot gelungen" , sagt er.

Erstmals gegen England

Die neuen Shirts werden erstmals beim Länderspiel-Klassiker am Freitag (10.11.17) im Londoner Wembley-Stadion gegen England zum Einsatz kommen. Komplettiert wird das Outfit durch schwarze Hosen und weiße Stutzen: eine Farbkombination, die Fans aller Generationen mit der deutschen Nationalmannschaft verbinden.

Torhüter weiter in blau

Die Torhüter um Manuel Neuer spielen in blauen Trikots. In den Kragen ist der Schriftzug "Die Mannschaft" eingearbeitet, auf der Innenseite findet sich eine schwarz-rot-goldene Erinnerung an den dritten WM-Titel 1990. Das Auswärtstrikot wird erst in den kommenden Monaten vorgestellt und soll wie früher grün sein.

sid/dpa | Stand: 07.11.2017, 09:20