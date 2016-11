Ömer Toprak hat die Zukunft von Benjamin Henrichs richtig vorhergesagt: "Du wirst sowieso Abwehrspieler, weil du keine Tore schießt." Der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen scherzte damals noch über den jungen Spielmacher aus der U19, der bei den Profis trainierte. Im Winter 2015/16 kam dann Trainer Roger Schmidt auf Henrichs zu und sagte zu ihm: "Du wirst zum Abwehrspieler umgeschult." Das war kein Scherz.

"Es war erstmal nicht so schön, das zu hören, wenn du vorher offensiv denkst und versuchst, Tore zu schießen" , erzählte Henrichs am Samstag (05.11.16) nach dem 3:2-Sieg seiner Mannschaft gegen Darmstadt 98. Es war das erste Spiel des Außenverteidigers, nachdem er von Bundestrainer Joachim Löw wie die beiden anderen Neulinge Yannick Gerhardt und Serge Gnabry in das Aufgebot für die kommenden beiden Länderspiele berufen wurde. "Erst Bundesliga, dann Champions League, jetzt Nationalmannschaft: Das ist krank" , spulte Henrichs die vergangenen Monate im Kopf ab.

Links oder rechts? "Mir eigentlich egal"

Auf die Frage, ob er denn lieber als linker oder als rechter Außenverteidiger spiele, weil er in der Liga schon auf beiden Positionen häufiger zum Einsatz gekommen sei, antwortete der 19 Jahre Henrichs: "Das ist mir eigentlich egal." Das wird Löw gerne hören. Dank Jonas Hector (links) und Joshua Kimmich hat sich die Situation bei den Außenverteidigern oder den äußeren Mittelfeldspielern vor einer Dreierkette zwar entspannt, aber viele Optionen hat der Bundestrainer immer noch nicht.

Es erstaunt daher ein wenig, dass Löw darauf verzichtete, Mitchell Weiser mal einzuladen. Der Profi von Hertha BSC ist seit Monaten in guter Form, hat einen entscheidenden Anteil am guten Tabellenplatz der Berliner. Er ist gewohnt, auf der rechten Seite verschiedene Positionen zu besetzen. Weisers Nominierung wäre weit weniger überraschend gewesen als die von Yannick Gerhardt.

Yannick Gerhardt im Trikot der deutschen U21

Der 22 Jahre alte Gerhardt hatte im Herbst 2015 eine sehr starke Phase beim 1. FC Köln. Nach seinem Wechsel zum VfL Wolfsburg war er noch nicht wieder durch überdurchschnittliche Leistungen aufgefallen. Beim 3:0-Sieg im Bundesligaspiel beim SC Freiburg überzeugte er dann als linker Verteidiger. Dort half er unter dem neuen Trainer Valerien Ismael schon zum zweiten Mal aus.

Alternative zu Hector?

Oder ist es mehr als eine Aushilfe? Dann wären die Perspektiven in der Nationalmannschaft als Alternative zu seinem ehemaligen Vereinskollegen Jonas Hector deutlich besser als im defensiven Mittelfeld.

Gnabry hat alle Voraussetzungen

Außenverteidiger und zentrale Stürmer - seit Jahren gelten diese Positionen in der Nationalmannschaft als dünn besetzt. Für die Spiele in der WM -Qualifikation in San Marino und den Test in Italien steht mit Serge Gnabry ein Neuling im Kader, der eher als Außenstürmer gilt, aber auch in der Mitte spielen kann, wie er es zuletzt mit Werder Bremen in der Partie bei Schalke 04 bewies.

Gnabry ist schnell, körperlich robust, technisch gut, abschlussstark. Die Voraussetzungen stimmen, um mittelfristig zum Nachfolger von Mario Gomez aufgebaut zu werden. Sechs Tore bei den Olympischen Spielen in Rio und vier Treffer in neun Bundesligaspielen für Werder sind schonmal eine überzeugende Bewerbung gewesen.

Stand: 09.11.2016, 08:34