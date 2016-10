Europameisterschaft 1996: Sechs Jahre später kam es erneut bei einer Endrunde zum Kräftemessen der Nachbarländer. Und das gleich zweimal: Während die von Berti Vogts trainierte DFB-Elf in der Vorrunde keine Probleme mit dem Gegner aus Tschechien hatte, war das überraschende Wiedersehen im Finale an Dramatik kaum zu überbieten. Patrik Berger, damals in Diensten von Borussia Dortmund, brachte Tschechien nach einer knappen Stunde in Führung, ehe der eingewechselte Oliver Bierhoff Deutschland mit zwei Treffern zum Europameister machte.