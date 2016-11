Ter Stegen hütet gegen San Marino das Tor

Zwei, drei Positionen seien noch offen, sagte Löw vor dem Abschlusstraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend (10.11.16). Gesetzt sind neben ter Stegen auch Ilkay Gündogan, der die Fäden im Mitelfeldziehen soll, und Mario Gomez im Sturm. Ob die Debütanten Serge Gnabry, Benjamin Henrichs und Yannick Gerhardt bereits am Freitag oder erst vier Tage später im Länderspiekl-Klassiker in Mailand gegen Italien zum Einsatz kommen, ließ der Bundestrainer offen.

Khedira pausiert gegen Italien

"Es ist geplant, dass alle Spieler ihre Einsatzzeiten bekommen. Es ist der Sinn solcher Spiele, dass ich junge Spieler heranführen möchte" , sagte Löw. Sami Khedira wird beim Klassiker gegen Italien definitiv nicht dabei sein. Bundestrainer Joachim Löw wird den Legionär von Juventus Turin schonen. An den Plänen habe sich "nichts geändert. Wir machen das nicht aus Jux und Tollerei. Ich habe 24 Pflichtspiele gemacht. Natürlich will ich unheimlich gerne spielen. Aber man muss sinnvoll an die Sache herangehen" , sagte Khedira. Er wolle "die ganze Saison auf hohem Niveau spielen. Deshalb ist so eine Pause sinnvoll."

Beim Prestigeduell mit Italien werden neben Khedira noch die verletzten Jerome Boateng, Julian Draxler und Toni Kroos fehlen. Kapitän Manuel Neuer sagte wegen eines Infekts ebenso ab wie Julian Brandt. Auf Mesut Özil verzichtete Löw freiwillig. Andre Schürrle und Antonio Rüdiger haben noch Trainingsrückstand und wurden nicht berücksichtigt. Im Tor wird in Mailand der Leverkusener Bernd Leno stehen.

Gegen Italien wird erstmals bei einem Spiel mit deutscher Beteiligung vom Weltverband FIFA der so genannte "Video Assistant Referee" eingesetzt. Die Begegnung ist der zweite internationale Testlauf für den Assistenten, der auf dem Spielfeld getroffene Entscheidungen anhand von Fernsehbildern überprüft. Beim Spiel zwischen Italien gegen Frankreich (1:3) Anfang September wurde der Video-Schiedsrichter international zum ersten Mal getestet.

Klose wird eingearbeitet

Miroslav Klose gibt gegen San Marino sein Debüt als Trainer-Azubi zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Ich bin froh und glücklich, wieder Teil dieser großen Familie Nationalmannschaft zu sein" , sagte Klose. Der WM-Rekordtorschütze absolviert nach seinem Karriereende beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein individuelles Ausbildungs- und Traineeprogramm.

Bundestrainer Joachim Löw ist über den "Neuzugang" sehr erfreut. "Im Fußball spielt die Spezialisierung in den einzelnen Mannschaftsteilen eine große Rolle. Ich denke, dass wir sehr von ihm profitieren können" , sagte Löw. Klose soll sich beim Weltmeister in erster Linie um die Offensivabteilung kümmern. "Wir werden ihn in den nächsten Monaten einarbeiten, was unsere Denkweise und Philosophie betrifft" , sagte Löw. Und falls die Personaldecke noch dünner werden sollte, muss sich Löw auch keine Sorge machen. "Miro ist immer noch spielberechtigt", stellte der Bundestrainer klar.

Voraussichtliche Aufstellungen:

San Marino: Aldo Simoncini (AC Libertas/30 Jahre/51 Länderspiele) - D'Addario (US Pianese/19/0), Davide Simoncini (AC Libertas/30/44), Fabio Vitaioli (SS Murata/32/43), Palazzi (SP Tre Penne/29/27) - Filippo Berardi (FC Turin/19/1), Cervellini (SS Pennarossa/28/28), Tosi (Sant'Ermete Calcio/24/12), Domeniconi (Sammaurese Calcio/32/16), Della Valle (AC Juvenes/Dogana/34/61) - Stefanelli (Sporting Novafeltria/23/9)

Deutschland: ter Stegen (FC Barcelona/24/7) - Höwedes (Schalke 04/28/42), Hummels (Bayern München/27/53) - Kimmich (Bayern München/21/9), Khedira (Juventus Turin/29/68), Hector (1. FC Köln/26/23) - Müller (Bayern München/27/81), Gündogan (Manchester City/26/18), Götze (Borussia Dortmund/24/60), Gnabry (Werder Bremen/21/0) - Gomez (VfL Wolfsburg/31/68)

Schiedsrichter: Kuchin (Kasachstan)

red/dpa/sid | Stand: 10.11.2016, 14:06