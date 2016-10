Dies gab der Verband am Montag (31.10.2016) bei einer Pressekonferenz in der Zentrale des Deutsche Fußball-Bundes in Frankfurt bekannt. Der DFB hat damit schneller als erwartet Fakten geschaffen. Der Weltmeister-Coach plant mit der Nationalmannschaft nun die Verteidigung des WM -Titels und noch einmal einen Angriff auf den bislang dreimal knapp verfehlten EM -Titel.

"Ich spüre das uneingeschränkte Vertrauen von Seiten des DFB" , sagte Löw und betonte: "Wenn Kopf und Herz gemeinsam Ja sagen, dann gibt es nicht viel zu überlegen." DFB-Präsident Reinhard Grindel hob die "vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit" hervor. "Joachim Löw ist der beste Trainer, den wir uns im DFB-Präsidium für die Nationalmannschaft vorstellen können" , sagte der Verbandschef.

Keine Überraschung