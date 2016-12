Mit dem Nachwuchs zum Confed Cup

Ohne Sendereihe | 19.12.2016 | 02:30 Min.

Nach der Europameisterschaft in Frankreich zeigte die Nationalmannschaft eine makellose Pflichtspielbilanz. Beim Confed Cup in Russland soll der Nachwuchs an die erste Elf heran geführt werden.