Das war also auch geklärt. Allerdings hatte O’Neill die Aussagen seines Kollegen vermutlich verpasst. Der Bundestrainer meldete Zweifel an, dass tatsächlich alles so rosarot erscheint, wie es einige Fragen suggerierten.

"Nur Kimmich auf gehobenem internationalen Niveau"

"Es gibt auf jeden Fall noch Problempositionen", sagte der Bundestrainer. Joachim Löw führte aus, dass er lediglich Joshua Kimmich als Außenverteidiger auf einem gehobenen internationalen Niveau sah. Andere müssten noch reifen, und es sei noch eine Wunschvorstellung, dass die beiden Positionen einer Viererkette jeweils doppelt mit Spielern der Kragenweite Kimmich besetzt seien.

Wagner, Kimmich, Sane, Stindl, Can (v.l.)

Diese Feststellung kam in der Sache weniger überraschend, denn wer bleibt denn noch für die rechte Seite? Benedikt Höwedes? Emre Can? Lukas Klostermann? Links ist Jonas Hector die feste Größe. Doch der Kölner fällt länger wegen einer Verletzung aus, und außerdem muss er ja noch reifen, um von einem sehr soliden deutschen Nationalspieler in die gehobene Klasse zu gelangen.

Blick nach Argentinien

Auch vorne im Sturmzentrum, in dem Sandro Wagner in Nordirland überzeugte und ein Tor schoss, in dem Lars Stindl beim Confederations Cup beeindruckte, in dem Timo Werner wegen einer Verletzung fehlte, sah Löw Defizite. Er ging den argentinischen Kader durch mit Gonzalo Higuain, Sergio Agüero und etwa auch Paulo Dybala.

Das sei doch nochmal eine andere Qualität ließ Löw durchblicken, obwohl Argentinien große Probleme hat, sich für die WM zu qualifizieren, während Deutschland 27 von 27 möglichen Punkten holte und die restlichen drei am Sonntag (08.10.2017) in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan vermutlich auch mühelos holen wird.

"Gegen die müssen wir auch ganz anders verteidigen"

Der Weltmeister war in der Qualifikation unterfordert, das dürften auch die Spieler erkannt haben. Zur Sicherheit aber schob der Bundestrainer direkt nach dem Abpfiff im Windsor Park ein paar Warnungen hinterher. "Bei allem Respekt vor Nordirland", so der Bundestrainer, bei der WM würden andere Gegner auf die deutsche Mannschaft warten, "gegen die müssen wir auch ganz anders verteidigen".

Der Abpfiff, der die endgültige Entscheidung brachte, war kaum ertönt, als Joachim Löw die Sinne seiner Spieler schärfte. Den Titel zu verteidigen, das wird die Jahrhundertaufgabe des deutschen Fußballs, lautete die Botschaft des Bundestrainers. Sie wird von Löw seit Monaten verkündet, in Belfast wurde er besonders laut.