MSV Duisburg: Breite Brust dank starker Defensive

Basis für die Wende war die nicht selbstverständliche Ruhe im Verein und die Rückendeckung für Aufstiegstrainer Ilja Gruev. " Gruev steckt mit seiner Arbeit im Verein alle an. Er nimmt alle mit, jeden Spieler, jeden Mitarbeiter, jeden Fan ", lobte MSV-Präsident Ingo Wald im Gespräch mit "Der Westen". Mit dem Vertrauen im Rücken machte sich Gruev im Oktober daran, die Mannschaft umzustellen.

Schluss mit der offensiven Ausrichtung

MSV-Trainer Ilja Gruew

Gruev richtete das Team insgesamt defensiver aus und gab der Mannschaft damit die bislang vermisste Sicherheit. Die Umstellung schlägt sich seitdem in den Ergebnissen nieder: In sieben Spielen seit dieser Umstellung blieb der MSV ohne Gegentreffer. Die defensive Ausrichtung wollen die "Zebras" auch nicht mehr aufgeben: " Wir wollen weiter so kompakt stehen und dann wird es sehr schwer, gegen uns Punkte zu holen ", so Kevin Wolze.

Nächster Gegner: 1. FC Heidenheim

Der nächste Gegner, der versuchen will, Punkte gegen den MSV zu holen ist der 1. FC Heidenheim, der ebenfalls mit einem Sieg gut aus dem Winter gekommen ist. " Heidenheim steht für einen sympathischen Verein mit guter Arbeit ", fasst Ilja Gruev zusammen und sagt auch, wo er die größte Stärke des Gegners sieht: " Allen voran Marc Schnatterer ist eine Bank ."

Saisonziel bleibt der Klassenerhalt

Mit einem Sieg könnte sich der MSV im oberen Tabellendrittel festsetzen und sogar in Richtung Relegationsplatz schielen. Doch davon will man in Duisburg nichts hören. " Aktuell sind wir in einer guten Situation, in der wir uns allerdings nicht ausruhen dürfen ", warnt Innenverteidiger Gerrit Nauber.

Und Kapitän Kevin Wolze erinnert an den Absturz der Würzburger Kickers im vergangenen Jahr, die durch eine Niederlagenserie in der Rückrunde den Klassenerhalt noch verspielten : " Da wollen wir gar nicht erst reingeraten. Für uns zählt nur der Klassenerhalt. "

