Wo wird das Nachholspiel stattfinden?

Sehr wahrscheinlich in einem anderen Stadion, so wie es auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke angeregt hat: "Man muss sich überlegen, ob man das nochmal hier riskiert. Das kann in zwei Wochen wieder in die Hose gehen." Nach den Ligaspielen gegen Kiel und Chemnitz war das Pokalspiel bereits die dritte Partie, die im Februar wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Lotte abgesagt werden musste. In den Durchführungsbestimmungen des DFB steht: "War ein gemeldetes Spielfeld wiederholt nicht bespielbar, so soll der Spielleiter die Spiele auf einem neutralen Platz austragen lassen." Ortsnahe Alternativen wären das benachbarte Osnabrück (16.667 Plätze) oder auch Münster (15.050) und Bielefeld (26.515).

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Das ist bei Spielabsagen so üblich. Eine offizielle Aussage gibt es aber noch nicht.

Wird jetzt die Auslosung des Halbfinales verschoben?

Nein, sie findet wie geplant statt, im Rahmen des "Sportschau Club" ab 23.15 Uhr im Ersten. Ex-Nationalspieler Matthias Sammer wird dann auch das kombinierte Los Lotte/Dortmund in der Trommel haben.

Stand: 01.03.2017, 11:02