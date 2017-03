Leverkusen beurlaubt Trainer Roger Schmidt

Schade und Völler fällt Trennung schwer

"Angesichts der aktuellen sportlichen Entwicklung sind wir nach sehr ausführlicher Analyse und Beratung zu der Auffassung gelangt, dass eine Trennung zwar schmerzhaft, aber für die weitere Entwicklung und Zielerreichung von Bayer 04 unumgänglich ist" , erklärt Geschäftsführer Michael Schade.

Auch Sportdirektor Rudi Völler ist die Freistellung des Chefcoachs schwer gefallen. "Ich halte Roger Schmidt für einen absoluten Top-Trainer und habe mich deshalb immer und überall aus voller Überzeugung für ihn eingesetzt. Aber wir mussten jetzt handeln, wenn wir unsere Ziele nicht vollends aus den Augen verlieren wollen" , so Völler. "Nun geht es zunächst einzig und allein darum, in veränderter Konstellation neuen Schwung aufzunehmen und endlich Konstanz in unsere Leistungen zu bringen. Die Spieler stehen nach der Trennung von Roger Schmidt mehr denn je in der Pflicht und in der Verantwortung, diese Qualitäten wieder freizusetzen."

Zweimal in der Champions League

Positiv konnte Schmidt den zweimaligen Einzug in die Champions League verbuchen sowie in diesem Jahr die erste Gruppenphase ohne Niederlage. Zudem formte er Profis wie Karim Bellarabi, Julian Brandt, Jonathan Tah und zuletzt Benjamin Henrichs zu Nationalspielern.

Mit seiner Idee vom offensiven Fußball wollte er Bayer praktisch neu erfinden. Nach seiner Vertragsverlängerung im Mai 2015 schwärmte Schade noch, Bayer stehe wegen Schmidts Handschrift jetzt "für einen Stil, der national und international für Aufsehen sorgt und große Anerkennung erfährt".

Stand: 05.03.2017, 14:55