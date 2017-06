Konopljanka nennt Trainer Weinzierl einen "Feigling"

Die Offensivspieler Meyer und Konopljanka - 2017 jeweils ohne Bundesliga-Tor geblieben - wollen durch ihre medialen Vorstöße offenbar ihre Abschiede forcieren. Zunächst einmal müssen sie sich aber auf Ärger mit ihrem Verein einstellen. Allen voran der ukrainische Nationalspieler Konopljanka, der Trainer Markus Weinzierl in ungewöhnlicher Schärfe attackierte.

Konopljanka nennt Weinzierl einen "Feigling"

" Er ist ein Feigling! Und ich sage es ganz ehrlich: Er bleibt nicht länger Trainer dieser Mannschaft. Ansonsten steigt Schalke in die 2. Liga ab ", sagte der 27-Jährige in einem Interview mit "Football Hub", dem Internetprojekt der ukrainischen Sendergruppe "1+1", wie die Deutsche Presseagantur dpa am Pfingsmontag meldet (05.06.2017). Weinzierl hatte Konopljanka mitgeteilt, dass er nicht mehr mit ihm plane. " Er sagte mir, ich solle mir besser einen anderen Verein suchen, und ich sagte zu ihm: 'Glauben Sie, Sie bleiben länger in dem Verein als ich?' Wenn man jemanden loswerden will, der gerade erst für 15 Millionen Euro geholt wurde, braucht es mehr Erklärungen ", so der Spieler. Man müsse sich verstehen und einig werden. Das Gespräch habe nur eine Minute gedauert.

Heidel reagiert zunächst abwartend

Schalke-Manager Christian Heidel kommentierte die Aussagen zunächst abwartend. " Vorher muss ich mir das ganze Interview anschauen und vor allem mit Kono reden ", sagte Heidel dem Internetportal "Derwesten.de". Der Trainer habe ihm erklärt, " dass er mit seinen Defensivleistungen nicht einverstanden ist ". Konopljanka, der bei der EM 2016 noch mit einer starken Leistung im Gruppenspiel gegen Deutschland (0:2) auf sich aufmerksam gemacht hatte, war von Schalke vor der letzten Saison ausgeliehen und per Option in diesem Sommer gekauft worden. Dass der Ukrainer direkt weiterveräußert wird, war aufgrund der enttäuschenden Saison schon vor seiner öffentlichen Attacke wahrscheinlich. Angeblich gibt es einige Interessenten aus dem Ausland.

Meyer nimmt Schalker Angebot nicht an

Dasselbe gilt auch für Max Meyer. Das Schalker Eigengewächs hat sich nun auch auf dem Markt positioniert und einen Abschied spätestens nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2018 angedeutet. " Ich habe ein Angebot zur Verlängerung bekommen, aber mit meinem Management entschieden, es nicht anzunehmen ", sagte Meyer im EM-Trainingslager der deutschen U21-Nationalmannschaft in Grassau der "Bild". Bei "Sky" sagte Meyer, es habe ihn gestört, dass manche Dinge " nicht richtiggestellt wurden. Dadurch wurde ich in eine Ecke gedrängt ".

Zeitpunkt des Weggangs ist offen

Er bezog sich darauf, dass öffentlich verlautet sei, der Verein wolle nicht verlängern, obwohl er ein Angebot gehabt habe. Wollen die Schalker noch eine Ablösesumme für den 21-Jährigen erhalten, müssten sie ihn verkaufen. Die Gelsenkirchener mussten im Vorjahr Joel Matip ablösefrei ziehen lassen, in diesem Jahr Sead Kolasinac und drohen 2018 auch Mittelfeldspieler Leon Goretzka ohne Entschädigung zu verlieren. Meyer zeigte sich für alles offen. Ob er in diesem oder im nächsten Sommer gehe, sagte er: " Klar ist, dass ich nächste Saison besser zur Geltung kommen muss. " Einen Wechsel zum Liga-Rivalen VfL Wolfsburg schloss Meyer aus.

dpa | Stand: 05.06.2017, 11:42