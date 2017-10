In der Schlussphase der Partie beim VfB Stuttgart scheint der 1. FC Köln dem ersehnten Befreiungsschlag plötzlich ganz nah. Beim Stand von 1:1 entscheidet Benjamin Cortus am Freitagabend (13.10.17) auf Elfmeter für den FC. "Ich hatte in dem Moment 100 Glücksgefühle in meinem Körper", sagte Kölns Abwehrspieler Dominique Heintz.

Doch dann das große Bangen: Cortus greift an sein Headset, kommuniziert mit dem Videoassistenten. Sehr lange. Anschließend schaut er sich die Szene am Spielfeldrand selbst an. Weitere für alle Beteiligten quälend lange Momente vergehen (insgesamt vier Minuten), bis Cortus seine Entscheidung zurücknimmt. "Das war das schlimmste Gefühl", sagte Heintz - wobei seine Gefühlslage nach dem Gegentreffer zum 1:2-Endstand nur kurze Zeit später wohl ebenfalls durchwachsen gewesen sein dürfte.

"Keine klare Fehlentscheidung"

Die Szene vor dem Videobeweis: Stuttgarts Dennis Aogo will im eigenen Strafraum den Ball wegschießen, trifft aber nur das Bein von Sehrou Guirassy. Dieser hat sich per Ausfallschritt Richtung Ball gestreckt. Man kann argumentieren, dass Guirassys Bewegung nicht direkt zum Ball ging, sondern dass er diesen eher abschirmen wollte und damit Aogo beim Schuss behinderte. Man kann aber auch sagen, dass Guirassy zuerst da war und dann von Aogo getroffen und zu Fall gebracht wurde. "Für die eine Hälfte ist es Elfmeter, für die andere nicht", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke.

Die Beine von Kölns Sehrou Guirassy und Dennis Aogo treffen aufeinander

Allerdings soll der Videoassistent in Köln, in diesem Fall Harm Osmers, nur einschreiten, wenn der Schiedsrichter eindeutig falsch geurteilt hat - was FC-Manager Jörg Schmadtke. betonte. "Es gibt einen Kontakt und der Schiedsrichter hat eine Entscheidung getroffen. Das ist keine klare Fehlentscheidung. Dann frage ich mich, warum die sich in Köln einmischen?"

Regelwidriger Schiedsrichterball

Auch die Begleitumstände verwundern. Warum dauert es so lange, bis Cortus das Signal bekam, sich die Szene selbst anzuschauen? War sich Osmers im "Video-Assist-Center" in Köln unsicher bei der Beurteilung? Dann hätte er die Tatsachenentscheidung bestehen lassen müssen. Warum kommunizierte Cortus auch weiterhin mit Osmers, nachdem er sich die Szene angeschaut hatte? War er unsicher, wie er das Spiel fortzusetzen hat?

Klar ist, dass Cortus beim anschließenden Schiedsrichterball regelwidrig vorging. Vorgeschrieben ist, dass der Schiedsrichterball auf der Torraumlinie stattzufinden hat, wenn sich der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung im Strafraum befunden hat. Außerdem darf der Schiedsrichter "weder die beteiligten Spieler noch den Ausgang bestimmen", steht in den DFB-Regeln. Cortus aber winkte nach langen Diskussionen VfB-Torwart Ron-Robert Zieler herbei und ließ den Ball vor dessen Füße fallen - im Strafraum.

FC zum dritten Mal betroffen

Diese Szene passt ins Bild, denn der Videobeweis trägt in jetziger Form eher zur Verwirrung denn zur Aufklärung bei. Immer deutlicher wird, wie viele Graubereiche es bei der Regelauslegung im Fußball gibt. Und offenbar tun sich die Offiziellen auch am Bildschirm sehr schwer bei der Auslegung, was eine klare Fehlentscheidung ist.

Der 1. FC Köln ist bereits zum dritten Mal betroffen. In Dortmund wurde ein Tor des BVB nachträglich anerkannt, obwohl der Schiedsrichter zuvor abgepfiffen hatte, bevor der Ball die Linie überquerte. Gegen Frankfurt gab es gleich drei strittige Szenen, von denen zwei zu Ungunsten des FC ausfielen.

Sportlich wenig vorzuwerfen

Normalerweise müssten sich die Kölner nach der siebten Niederlage im achten Saisonspiel, dem schlechtesten Start der Bundesligageschichte, aufs Sportliche konzentrieren. Auch in Stuttgart war die Chancenverwertung schwach. Ansonsten hat sich das Team von Trainer Peter Stöger allerdings nicht viel vorzuwerfen: Es dominierte die Anfangsphase, zeigte jederzeit Lauf- und Kampfbereitschaft, zeigte auch nach dem Gegentreffer Moral. Umso größer ist der Frust über den Videobeweis - der doch eigentlich für weniger Diskussionen sorgen sollte.