Köln hofft auf den Europapokal-Rückenwind

Für einen Abend konnten Fans, Spieler und Offizielle des 1. FC Köln den Ligafrust vergessen. " In ein paar Jahren werden wir erzählen, dass wir mit Köln mal Arsenal London geschlagen haben ", sagte Trainer Peter Stöger nach der Partie. Und auch Torhüter Timo Horn war sich sicher: " Davon werden wir noch lange reden. "

Das Elfmetertor von Sehrou Guirassy zum 1:0 gegen den FC Arsenal eröffnet den Kölner sogar die Möglichkeit, im Europapokal zu überwintern. Die Partie in Belgrad wird nun zum echten Endspiel, bei dem der FC sein Schicksal selbst in der Hand hat. Ein Sieg ist dafür aber zwingend nötig, das Hinspiel hatten die Kölner mit 1:0 verloren.

" Das Spiel kann ein wirklicher Dosenöffner sein "

Peter Stöger

Die Europacup-Euphorie soll nun auch zum ersten Mal in der Liga nachwirken. Nach den vorherigen drei Saisonsiegen in Europacup und DFB -Pokal folgte in der Liga stets die Ernüchterung. " Aber dieses Spiel kann ein wirklicher Dosenöffner sein ", meinte Abwehrspieler Jannes Horn und auch Peter Stöger findet den Europapokal nicht störend für den Überlebenskampf in der Bundesliga: " Dann hätten wir uns gar nicht erst für diesen Wettbewerb qualifizieren dürfen ", schob er entsprechende Nachfragen am Donnerstagabend beiseite.

Neue personelle Sorgen

Bei aller Freude mussten die Kölner aber einen weiteren personellen Rückschlag hinnehmen. Abwehrchef Dominic Maroh zog sich im Spiel eine Muskelverletzung zu - die genaue Diagnose stand am Freitagmorgen noch aus, ein Einsatz gegen Berlin am Sonntag ist aber fraglich. Nach Jonas Hector, Dominique Heintz, Marcel Risse, Leonardo Bittencourt, Simon Zoller, Christian Clemens und Marco Höger bereits der achte verletzte Leistungsträger.

Da Frederik Sörensen am Sonntag gegen Hertha gelbgesperrt ist, gehen Stöger vor allem die Innenverteidiger aus. Mit Jorge Mere steht nur noch ein gelernter Innenverteidiger aus der Profimannschaft zur Verfügung. " Mal schauen, was wir machen. Aber zwei oder drei Jungs werden da am Sonntag schon in der Abwehr stehen ", meinte Stöger lapidar. " Schon gegen Arsenal hatten wir jetzt eine Mannschaft auf dem Platz, die es nicht gewohnt ist, so zusammenzuspielen ", sagte der Österreicher: " Wir müssen uns gegen die Hertha wieder ein Team zurechtlegen, das in der Lage ist, erfolgreichen Bundesliga-Fußball zu spielen. "

Warten auf den ersten Sieg in der Liga

Das ist für den 1. FC Köln mehr und mehr existenziell. Gegen die Hertha soll nun endlich der erste Saisonsieg in der Liga her. " Wir haben schon vorher zwei Siege in den Pokalwettbewerben geholt, den Schwung dann aber nicht mitgenommen ", sagte Stöger. Das soll am Sonntag anders werden. Die interne Rechnung für den Klassenerhalt ist klar: Bis zur Winterpause möglichst viele Punkte aus den drei Heimspielen gegen Berlin, Freiburg und Wolfsburg holen, um den Anschluss zu halten. Und dann mit zwei, drei Verstärkungen eine Aufholjagd starten. Verpflichten soll diese im Optimalfall Horst Heldt. Der gebürtige Rheinländer und Vertraute von FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle aus gemeinsamen Stuttgarter Zeiten ist der Wunsch-Kandidat auf die Nachfolge von Ex-Sportchef Jörg Schmadtke.

Video starten, abbrechen mit Escape Europa League - Köln mit Überraschungssieg | Sportschau | 23.11.2017 | 01:00 Min. | Verfügbar bis 30.11.2017 | Das Erste

Stand: 24.11.2017, 11:24