Verunsicherte Kölner im freien Fall

Null Punkte, 1:13 Tore - nur der KSC war schlechter

Kölns Torwart Timo Horn versteht den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Martin Petersen (r.) nicht.

" Unfassbar ", nannte das Torwart Timo Horn. Und Kapitän Matthias Lehmann meinte mit bitterer Ironie: " Vielleicht war der Kollege da mal kurz nicht vor dem Bildschirm. " Weil die Kölner Mannschaft derzeit nicht so sattelfest ist, Rückschläge wegzustecken, befindet sie sich tabellarisch im freien Fall. Die null Punkte und 1:13 Tore nach fünf Spielen wurden in der Bundesliga-Historie nur einmal unterboten: Vom Karlsruher SC gleich in der ersten Spielzeit 1963/64 (0 Punkte, 2:17 Tore).

Trainer Stöger will nichts Grundlegendes ändern

So hat spätestens am Mittwoch für die Kölner der Abstiegskampf begonnen. " Wir werden mindestens bis zum Winter da unten drinstecken. Selbst wenn wir eine Serie starten würden ", sagte Peter Stöger. " Wir müssen es irgendwann in die richtigen Bahnen lenken. Das wird schwierig. Schwierig und interessant. Aber ich bin guter Hoffnung. " Er wolle aber " nichts Grundlegendes ändern, weil ich sonst meine Glaubwürdigkeit verlieren würde ". Sportchef Schmadtke gab derweil die Devise für die harten nächsten Wochen aus: " Ritterrüstung anziehen, Kopf runter und durch!"

Stand: 21.09.2017, 11:58