BVB: Jarmolenko schon jetzt ein "Unterschiedsfaktor"

" Es ist schon brutal, wie schnell Andrej zu einem Unterschiedsfaktor geworden ist - und das in jedem Spiel ." - Das sind die Worte von BVB-Sportdirektor Michael Zorc nach dem 3:0-Erfolg beim Hamburger SV am Mittwochabend (20.09.2017). Gemeint ist Neuzugang Andrej Jarmolenko.

Der Hüne auf der Außenbahn war in Hamburg der beste Mann auf dem Platz. Ein Tor bereitete der Ukrainer vor, bei einem weiteren eröffnete seine Flanke über einen Toprak-Kopfball die Tormöglichkeit, die zum 1:0 durch Shinji Kagawa führte. Bei jeder kleinen Unsicherheit der Hamburger war Jarmolenko zur Stelle. Mit hoher Laufbereitschaft und konsequentem Pressing erzeugte er reihenweise gefährliche Situationen vor dem Tor der Norddeutschen. Nach 67 Minuten - es stand 2:0 für die Westfalen - gönnte Trainer Peter Bosz dem bärenstarken Jarmolenko, der erst seit knapp zwei Woche im Training der Borussen ist, eine Pause und wechselte ihn aus.

Jarmolenko lässt Dembélé vergessen

Dortmunds Andrej Jarmolenko (M.) jubelt in London nach seinem Tor zum 1:1 mit Lukasz Piszczek (r.) und Sokratis.

Es ist bemerkenswert, wie beweglich und technisch versiert der 1,89 Meter große Angreifer des BVB ist. Neben seinen Torvorlagen "verschliss" er mit Gotoku Sakai und Douglas Santos gleich zwei Gegenspieler, die beide in dem 27-Jährigen ihren Meister fanden und ihn nie in den Griff bekamen. Es war eine beeindruckende Vorstellung des Stürmers, der als Ersatz für Ousmane Dembélé verpflichtet worden war. Man ist geneigt zu sagen, den ganzen Wechselwirbel um Dembélé im Sommer, der für knapp 100 Millionen nach Spanien wechselte, hätten sich die Borussen schenken können, hätte man gewusst, welches Juwel für vergleichsweise schlappe 25 Millionen nach Dortmund kommen würde.

Beidfüßig, robust und Standardschütze

Bereits in den Spielen zuvor präsentierte sich der beidfüßige Außenstürmer sehr agil. Beim 5:0 gegen den 1. FC Köln bereitete er das erste Tor vor und sorgte für reichlich Wirbel auf der rechten Außenbahn. Sein Traumtor beim Dortmunder Champions-League-Auftakt bei Tottenham Hotspur (1:3) entzückte die Borussen-Fans. Bei Ecken und Freistößen ist der Ukrainer schon jetzt Schütze Nummer Eins. Seine Robustheit verleiht ihm eine Durchschlagskraft, die in den vergangenen Jahren beim BVB, der nun nach fünf Spieltagen mit 13 Punkten und 13:0 Toren an der Spitze der Bundesligatabelle steht, ein wenig verloren gegangen schien.

Als "fertiger Spieler" zum BVB gekommen

Andrej Jarmolenko (l.) mit BVB-Sportdirektor Michael Zorc bei der Vertragsunterzeichnung Ende August.

Die Borussia ist mit 27 Jahren seine erste Auslandsstation. Mit 16 entdeckten ihn die Späher von Dynamo Kiew, wo er bis zum Sommer in 228 Partien 99 Tore erzielte. Hat er in der Ukraine etwas verpasst? " Definitiv nicht ", sagte Jarmolenko dem britischen "Guardian": " Man kann sagen, man solle als 20-Jähriger in eine große Liga Europas wechseln, weil man sich dort schneller entwickelt. Andererseits bin ich jetzt ein fertiger Spieler. Ich weiß, wozu ich fähig bin. Dynamo hat mich zu dem geformt, der ich bin ."

Durch sein Verharren in der Heimat allerdings begab sich Jarmolenko auch in den Verdacht, die Konkurrenz in England, Spanien oder Deutschland zu scheuen - oder schlicht nicht gut genug zu sein. Das widerlegen die ersten Auftritte im Trikot des BVB, der bei den Schwarz-Gelben einen Vertrag bis 2021 unterschrieb. Man darf auf die weiteren Auftritte des neuen Hünen auf der Dortmunder Außenbahn gespannt sein.

Stand: 21.09.2017, 10:28