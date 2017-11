Vorschau Textbaustein

Zé Roberto

Der brasilianische Fußballspieler Zé Roberto beendet mit 43 Jahren seine Profikarriere. Der Mittelfeldspieler werde sich zum Ende der Saison Anfang Dezember aus dem aktiven Fußball zurückziehen, kündigte sein Verein Palmeiras am Samstag (25.11.17) an. Seine größten Erfolge feierte Zé Roberto in der Bundesliga, wo er bei Bayer Leverkusen (1998 - 2002), Bayern München (2002 - 2006) und dem Hamburger SV (2009 - 2011) unter Vertrag stand. Mit Bayern München wurde er vier Mal Deutscher Meister.