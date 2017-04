Die USA hatten es zuletzt schwer mit Bewerbungen für internationale Sportgroßveranstaltungen. Bei den Olympiabewerbungen für 2012 und 2016 unterlagen New York und Chicago, Los Angeles könnte im September diesen Jahres an Dauerkandidat Paris scheitern. Mit der Ausrichtung der Fußball-WM 2026 soll es jetzt klappen und die US-Amerikaner haben sich dafür Kanada und Mexiko ins Boot geholt.

Es wäre das erste Mal, dass sich drei Länder bewerben. Aus der FIFA kamen zuletzt aber durchaus Signale, dass man sich dieses Szenario bei dem erstmals mit 48 Teilnehmern stattfindenden Turnier vorstellen kann. "Wir fördern Gemeinschaftsbewerbungen für die WM", sagte auch FIFA-Präsident Gianni Infantino zuletzt.

Ausgerechnet Mexiko?

Das Verhältnis der beiden Länder USA und Mexiko gilt seit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, eine Mauer an der Grenze bauen zu wollen, als belastet. Doch hinter der gemeinsamen Bewerbung dürfte politisches Kalkül stecken: Mexiko könnte behilflich sein, Stimmen zu ergattern, die den USA ansonsten nicht zukommen würden. Doch was hat der südliche Nachbar von dieser Allianz? Es dürfte nicht nur der Umstand sein, dass Mexiko das erste Land sein könnte, das zum dritten Mal (nach 1970 und 1986) eine WM ausrichten und damit alleiniger Rekordhalter werden könnte. Die Mexikaner könnten sich das Vorhaben von ihrem Nachbar auch politisch bezahlen lassen.

Probleme könnte es aber auch durch den von Trump gewünschten Einreisestopp für Menschen aus einigen muslimischen Ländern geben. Die FIFA hat deutlich gemacht, dass Restriktionen für Menschen aus ihren Mitgliedsländern undenkbar seien.

Die Bewerbung ist nahezu konkurrenzlos

Der kanadische CONCACAF-Chef Victor Montagliani betonte zuletzt die "Notwendigkeit", die WM in seiner Konföderation auszurichten, denn Sepp Blatters Erbe beschäftigt die Fußballfamilie weiterhin. Die von ihm ausgerufene Rotation, die er einführte, um die WM-Vergabe an Südafrika 2010 zu sichern, wurde mittlerweile zwar aufgeweicht. Die Ausrichtung der WM rotiert nicht wie damals beschlossen zwischen den sechs Kontinetalverbänden, es gibt aber aktuell das Reglement, dass sich für 2030 weder ein Land aus den Ausrichterkontinenten Europa (Russland richtet die WM aus 2018) noch Asien (Katar ist Ausrichter 2022) bewerben darf.

Für die USA, die endlich an die Fleischtöpfe des internationalen Fußballbusiness wollen und für einen Soccerboom eine weitere WM im eigenen Land brauchen, scheint 2026 somit die große Gelegenheit zu sein. Marokko wäre ein potenzieller Kandidat aus Afrika, allerdings wird neben wirtschaftlichen Fragen auch die WM 2026 in Katar als WM im arabischen Raum begriffen und zu dem gehört eben auch Marokko. Als Konkurrent bliebe nur eine Gemeinschaftsbewerbung von Australien und Neuseeland aus dem ozeanischen Verband OFC, allerdings ist unklar wie das gehen sollte, sind die Australier doch dem asistischen Verband AFC beigetreten und der darf sich eigentlich nicht bewerben.

Um 2030 beginnt das Hauen und Stechen

2030 dürfte es dann zu einem Kampf um die Ausrichtung kommen, wie ihn die Fußballwelt trotz aller Vergabekrimis der Vergangenheit wohl noch nie gesehen hat: England, Mutterland des Fußballs, würde gerne nach 1966 wieder eine WM ausrichten, eigentlich schon 2026, darf aber laut FIFA-Statuten nicht. Auch Spanien und Italien sind potenzielle Kandidaten. Große Fußballnationen hoffen somit auf die Ausrichtung.

Aber auch in Fernost scharren potenzielle Kandidaten mit den Füßen: Die bevölkerungsstärkste Nation China, zweitstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, hat bereits eine Bewerbung angekündigt und auch mitgeteilt, dass man sich ebenfalls bereits 2026 gerne bewerben würde. "Laut ihren Statuten dürfen wir das nicht", so Zhang Jian, Vizepräsident des chinesischen Fußballverbandes, schob aber hinterher, dass man sich trotzdem gerne bewerben möchte. Auch in Fernost wird die WM in Katar nicht als asiatische Ausrichtung empfunden.

Die Kandidatur für Fußballromantiker

WM-Finale 1930 zwischen Uruguay und Argentinien

Bereits seit zehn Jahren verfolgt Uruguay die Idee, zum 100-jährigen Jubiläum, die WM erneut in Montevideo starten zu lassen. Es war schließlich 1930 am Rio de la Plata, wo Uruguay nicht nur Ausrichter war, sondern auch durch einen Finalsieg gegen Argentinien Weltmeister wurde. Argentiniens Staatschef Mauricio und Uruguays Präsident Tabare Vazquez brachten ihre Länder bei einem Treffen im Herbst 2016 bereits in Stellung: "Wir bekräftigen, dass wir eng zusammenarbeiten, um die Organisation der WM 2030 in Uruguay und Argentinien anzustreben." Sollte die WM 2026 in Nordamerika stattfinden, wären die Chancen in Südamerika wohl dahin, auch wenn eine Bewerbung rein theoretisch möglich wäre, da es sich mit der CONCACAF um einen eigenständigen Kontinentalverband handelt.

FIFA-Präsident Infantino schickte jedoch warme Worte über den Atlantik, begrüßte die Verlautbarung und sagte, 2030 sei ein wichtiges Jahr: "Die FIFA muss die Geschichte respektieren." Das könnte nicht mehr als ein Lippenbekenntnisss sein, die Lage ist schließlich verworren. 1996 sollte auch Athen zum 100-jährigen Jubiläum der Olympischen Spiele der Neuzeit Ausrichterstadt werden. Das wurde aber trotz aller Verlautbarungen der Vorjahre Atlanta, zwar nur zehntgrößte Metropoloregion der USA, aber Heimat des IOC-Topsponsors Coca-Cola.

Stand: 10.04.2017, 13:56