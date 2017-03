In bestem Englisch erzählte Schweinsteiger dem Klubsender über seinen Wechsel aus Europa in die Vereinigten Staaten. "Die Major League Soccer war immer in meinem Kopf." Er habe schon bei den Gesprächen, als sich der Wechsel von Manchester United anbahnte, "sofort ein gutes Gefühl" gehabt.

Nach mehreren Jahren, in denen es für Chicago Fire mäßig lief, soll es mit dem Weltmeister aus Deutschland besser werden. "Ich habe großes Vertrauen, gerade in den Trainer" , sagte Schweinsteiger über Veljko Paunović, der seit November 2015 für Fire arbeitet. Der heute 39 Jahre alte Serbe spielte 2005 für Hannover 96 in der Bundesliga. Allerdings wurde sein Vertrag nach nur knapp vier Monaten und sechs Einsätzen schon wieder aufgelöst.

"Paunovic erinnert mich an Pep Guardiola" , sagte Schweinsteiger in einem Interview mit der New York Times. Er sei "wirklich beeindruckt" gewesen, nachdem er sich erstmals mit dem Trainer getroffen und über die Spielanlage unterhalten habe.

Weniger als 24 Stunden nach seiner Landung am Mittwoch (29.03.17) und einem begeisterten Empfang der Fans trainierte Schweinsteiger mit seinen neuen Mannschaftskollegen. Mit einer grauen Kapuzen-Trainingsjacke und einer weißen Mütze mit rotem Klub-Logo bestritt der 32-Jährige seine erste Übungseinheit.

Bei Manchester United und mit dem kantigen José Mourinho lief es zuletzt schlecht für ihn. Ein Charaktertest sei das gewesen, sagte Schweinsteiger der New York Times - aber er bereue nichts. "Ich bin nicht wirklich dazu veranlagt, negativ zu denken."

