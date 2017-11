Alles begann mit einer Gelben Karte. Im Achtelfinale der EM 2016 gegen Irland (2:1) bekam der Franzose Adil Rami seine zweite Verwarnung im Turnierverlauf. Für das Viertelfinalduell mit Island fiel der Innenverteidiger damit aus. Trainer Didier Dechamps musste auf den jungen Defensivmann Samuel Umtiti zurückgreifen.

Der war nur in den EM-Kader gerutscht, weil sich vor dem Turnier in Kurt Zouma, Raphael Varane, Mathieu Debuchy und Jérémy Mathieu gleich vier Verteidiger verletzt hatten. Mamadou Sakho war zudem wegen eines positiven Dopingtests gesperrt.

In nur einem Spiel voll überzeugt

So kam Umtiti im Viertelfinale der Heim-EM zu seinem Länderspieldebüt. Er brauchte genau diese eine Partie, um seinen Trainer zu überzeugen. Der beorderte ihn jedenfalls auch im Halbfinale gegen Deutschland (2:0) und im Finale gegen Portugal (0:1 n.V.) in die Startelf. Umtiti spielte in beiden Partien über die volle Distanz. Und von Adil Rami war keine Rede mehr.

Der 23-Jährige ist seitdem nicht mehr wegzudenken aus der Abwehr der "Équipe Tricolore". Auch beim Freundschaftsspiel gegen Deutschland in Köln wird er am Dienstag (14.11.2017, live im Ersten und bei sportschau.de) wohl von Beginn an auflaufen. Es ist dann schon sein 14. Länderspiel.

Stammplatz in Barcelona

Das Problem für die deutschen Stürmer: Umtiti ist seit der EM noch besser geworden. Denn kurz nach dem Turnier wechselte er von Olympique Lyon zum FC Barcelona. Auch dort ist er durchgestartet. Der Defensiv-Spezialist hat die beiden Innenverteidiger Javier Mascherano und Thomas Vermaelen verdrängt. Barca-Coach Ernesto Velverde lässt ihn an der Seite von Klub-Ikone Gerard Piqué auflaufen.

Der kommende Star

Der Linksfuß ist enorm schnell und technisch versiert. Zudem überzeugt er im Aufbauspiel. Allenfalls im Stellungsspiel hat er noch ein paar Schwächen. Sowohl bei Barcelona als auch im Nationalteam gilt Umtiti als der kommende Abwehrstar. Für "Les Bleus" ist er sogar eine Art Verheißung. In Frankreich wird er schon mit den Abwehr-Ikonen vergleichen: mit Lilian Thuram, Marcel Desailly oder Laurent Blanc.

Der Mann aus Kamerun begann seine Kariere bei Olympique Lyon. Schon als Kind spielte er in der Jugendakademie des Klubs. Mit 18 debütierte er dann in der französischen Ligue 1. Seit der U17 läuft er auch für Frankreichs Jugendmannschaften auf. 2013 gewann er mit der U20 bei der WM in der Türkei den Titel. Kamerun, das Land seiner Eltern, versuchte ihn noch abzuwerben – vergeblich.

Platz bei der WM sicher

Bleibt er verletzungsfrei, dann wird er auch bei der WM in Russland in Frankreichs Innenverteidigung gesetzt sein. Und dafür bedarf es dann auch keiner Gelben Karte für einen Kollegen.

vdv | Stand: 13.11.2017, 08:00