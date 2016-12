Boxing Day - Leicester droht der Total-Absturz

Es war ein rauschendes Fest am Ende der vergangenen Saison in Leicester, als als der örtliche Klub City die englische Fußballmeisterschaft gewann. Der Underdog aus der 300.000-Einwohner-Stadt hatte es den reichen Klubs aus Manchester, Liverpool und London gezeigt und die Premier League quasi auf den Kopf gestellt.

Ein halbes Jahr später sehen die Dinge ein klein wenig anders aus: Die Euphorie in Leicester ist weg, der Klub hat in der heimischen Liga eine ordentliche Talfahrt hingelegt. Der Vorsprung vor den Abstiegsplätzen ist hauchdünn. Und jetzt kommen die wegweisenden Spiele zwischen den Festtagen im Stakkato-Rhythmus: Am Boxing Day, dem 26. Dezember, empfängt Leicester den FC Everton. Es folgte an Silvester die Heimpartie gegen West Ham, ehe nur zwei Tage später das Spiel beim FC Middlesbrough auf dem Programm steht.

Vardy drei Spiele gesperrt

Ein hammerhartes Programm für das Team um Trainer Claudio Ranieri, das in diesen Partien auch noch auf seinen besten Torjäger verzichten muss: Jamie Vardy. Der 29-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit 24 Treffer markiert hatte, sah am vergangenen Samstag in der Begegnung bei Stoke City (2:2) in der 29. Minute wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte und wurde für drei Partien gesperrt.

Abstiegskampf kommt überraschend

Jamie Vardy sieht Rot gegen Stoke

Natürlich wussten sie in Leicester, dass eine Wiederholung des Husarenstücks aus der vergangenen Saison diesmal kaum möglich sein würde. Die Konkurrenz aus den Fußball-Metropolen hatte dafür zu stark aufgerüstet. Dass sich die Mannschaft aber im Abstiegskampf wiederfinden würde - damit hatte man auch nicht gerechnet. Schließlich hatte City im Sommer lediglich eine Stammkraft verloren: N'Golo Kanté. Der französische Nationalspieler war für knapp 36 Mio. Euro zum FC Chelsea gewechselt, wo er seither die Rolle des unermüdlichen Arbeiters im Mittelfeld übernommen hat. So, wie er das letzte Saison so genial im Leicester-Trikot getan hatte.

Sonst aber blieb die Mannschaft zusammen und wurde sogar noch einmal verstärkt. Mit Islam Slimani wurde ein weiterer talentierter Algerier geholt, ser seinen Landsmann Ryad Mahrez im Mittelfeld unterstützen sollte. Doch Slimani schlug noch nicht so ein, wie erhofft. Die größte Demütigung kassierte Leicester ausgerechnet in der Champions League, wo man sich in den ersten Runden der Gruppenphase noch schadlos gehalten hatte. Im letzten Gruppenspiel setzte es beim FC Porto eine deprimierende 0:5-Packung - die höchste Niederlage eines englischen Teams in der Europapokalgeschichte überhaupt.

Mahrez verlor die Leichtigkeit

Neben Slimani konnten bisher auch die bewährten Kräfte nicht das hohe Niveau des Vorjahres erreichen. Allen voran Mahrez selbst, der dieser Tage einer von drei Nominierten für die Wahl des afrikanischen Fußballers des Jahres ist. Mahrez scheint seine Leichtigkeit verloren zu haben, zudem haben sich die Gegner auf Leicester eingestellt und stehen dem algerischen "Hirn" meist zu zweit auf den Füßen. "Irgendwie läuft es nicht mehr so" , sagte der Algerier zuletzt. "Wir spielen gar nicht so schlecht, aber wir verlieren" , haderte er.

Während Leicester am Boxing Day auf einen Heimerfolg gegen Everton hofft, stehen die drerzeitigen Spitzenteams allesamt vor lösbaren Aufgaben. Der souveräne Tabellenführer FC Chelsea erwartet Mittelfeld-Team AFC Bournemouth, Manchester City tritt bei Hull City an, der FC Arsenal empfängt West Brom. Erst am Dienstag erwartet Jürgen Klopps FC Liverpool das derzeit Elftplatzierte Stoke City.

