Acht Punkte Vorsprung auf die beiden großen Hauptstadt-Klubs hat sich der FC Barcelona bereits herausgespielt. Allein daraus ergibt sich schon der enorme Druck, unter dem Atlético und Real am Samstag (18.11.17) ihr Derby austragen. Wer verliert, kann die Meisterschaft 2017/18 vermutlich bereits abhaken, für den geht es dann nur noch um die direkte Qualifikation zur Champions League.

Isco und Asensio

An der Defensive liegt es nicht. Die Rojiblancos von Atlético stehen hinten stabil wie immer, haben erst sechs Tore kassiert. Auch Reals Abwehr kann sich mit neun Gegentreffern noch sehen lassen. Aber vorne geht derzeit fast nichts.

Atlético-Superstar Griezman steht nach neun Einsätzen bei ganzen zwei Saisontoren. Damit hat er bereits genauso viele wie Ronaldo und Benzema zusammen. Beste Torschützen der Königlichen sind derzeit Isco und Marco Asensio mit vier Treffern. Gareth Bale steht bei zwei Toren, fällt aber zurzeit mal wieder wegen einer Wadenverletzung aus. Dass der Waliser fehlt, ist bei Real Gewohnheit: Sein aktueller Faserriss ist bereits die 26. Verletzung seiner Laufbahn. Doch das Hauptproblem ist Ronaldo.

Ronaldo kritisiert die Transferpolitik

Der fünfmalige Weltfußballer, der gerade erst seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigt hat, nörgelt derzeit auffallend viel und vor allem öffentlich an seinem Klub herum. Nach dem 1:3 in der Champions League gegen Tottenham prangerte er die Transferpolitik an und verlautbarte, dass seine Kumpels Pepe, James Rodriguez und Alvaro Morata "den Verein besser gemacht hatten" . Die jungen Spieler, die ihnen nachfolgten, seien zwar die Zukunft. "Aber" , fügte der Portugiese hinzu: "Erfahrung ist eben auch sehr wichtig."

Dazu gibt es Schauplätze abseits des Rasens, die den sensiblen Selbstinszenierer so zu beschäftigen scheinen, dass sein Fokus nicht mehr zu hundert Prozent auf dem Sport liegt. Da ist zum einen die Steueraffäre, in der sich Ronaldo von Spanien im Allgemeinen ungerecht behandelt sieht - aber im Besonderen auch die Rückendeckung von Real vermisst.

Drei Babys binnen fünf Monaten

Zum anderen boomen die Babys. Der siebenjährige Ronaldo junior hat binnen fünf Monaten gleich drei Geschwister bekommen. Eine Leihmutter trug zunächst die Zwillinge Mateo und Eva aus, jetzt brachte seine Freundin Georgina Rodriguez die kleine Alana Martina auf die Welt.

Im Derby ist nun möglichweise der fußaballerische Nachwuchs gefragt. Wo Griezman und Ronaldo schwächeln, können vielleicht Saúl Ñíguez und Marco Asensio glänzen - beide gehören zu den ganz großen Hoffnungen ihrer Klubs und ihres Landes.

Atlético-Juwel Saúl Ñíguez hat schonmal gegen Bayern mit einem Tor brilliert, das seine herausragenden Fähigkeiten andeutete. Marco Asensio hat neben seinen vier Toren auch schon zwei Assists auf seinem Saisonkonto, und das obwohl ihn Coach Zinédine Zidane bereits mit fünf verschiedenen Positionen betraut hat.

21 Derby-Tore

Gut möglich ist bei Ronaldo aber natürlich auch, dass es genau diese Spiele sind, die ihn wieder zurück in die Spur bringen können. Großer Druck und große Bühne haben ihm noch selten geschadet. Und in der langen Historie dieses Stadt-Derbys von Madrid hat keiner öfter getroffen als er: 21 Mal in 29 Duellen.

Stand: 17.11.2017, 10:39